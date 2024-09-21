英特爾螺旋式下滑！傳高通有意收購　成真將創科技史最大規模之一

被印尼武裝組織綁架1年多！紐西蘭機師終於獲釋了

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲遭印尼分離主義武裝組織綁架的紐西蘭機師梅爾滕斯（圖中），在紐西蘭、印尼政府多方努力斡旋下，21日被證實已經獲釋。在此之前他已被扣押1年多。（圖／美聯社／達志影像）
▲遭印尼分離主義武裝組織綁架的紐西蘭機師梅爾滕斯（圖中），在紐西蘭、印尼政府多方努力斡旋下，21日被證實已經獲釋。在此之前他已被扣押1年多。（圖／美聯社／達志影像）
2023年2月，駕駛小型商用客機，在印尼巴布亞偏遠機場降落後，隨即遭當地分離主義武裝組織「西巴布亞民族解放軍」（TPNPB）劫持的紐國機師梅爾滕斯（Philip Mehrtens），歷時1年多，現已重獲自由，讓紐西蘭政府、親友都鬆了一口氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，紐西蘭外交部21日發表聲明，證實了梅爾滕斯獲釋的消息，出於梅爾滕斯家人保護隱私的要求，暫時無法透露更多訊息，只強調紐西蘭與印尼政府進行了跨國、跨部門合作，確保梅爾滕斯平安。

TPNPB被印尼政府認定為恐怖組織，所處的西巴布亞省在1969年透過公投加入印尼，但包含TPNPB在內的「自由巴布亞運動」武裝組織，都希望能脫離印尼統治而實現獨立。

報導提到，TPNPB之所以綁架梅爾滕斯，也是為了藉此向紐西蘭施壓，讓紐國去遊說印尼政府，允許巴布亞脫離印尼獨立。

先前網上還流傳著TPNPB釋出的、梅爾滕斯被挾持的畫面，當時武裝分子還揚言不會讓他活太久，希望盡快透過第三方推動談判。


搭私人飛機去美國玩？印尼總統幼子被調查　非官職還帶妻子引熱議

台灣人不愛吃淡水魚？掀印尼網友熱議　點出兩大「拒吃」原因

每年把遺體挖出來聚會？印尼少數民族「趕屍習俗」　還跟腐屍自拍

印尼客機滑出跑道撞毀！數名乘客受傷　機上共有48人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載