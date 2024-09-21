被印尼武裝組織綁架1年多！紐西蘭機師終於獲釋了

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先前網上還流傳著TPNPB釋出的、梅爾滕斯被挾持的畫面，當時武裝分子還揚言不會讓他活太久，希望盡快透過第三方推動談判。

2023年2月，駕駛小型商用客機，在印尼巴布亞偏遠機場降落後，隨即遭當地分離主義武裝組織「西巴布亞民族解放軍」（TPNPB）劫持的紐國機師梅爾滕斯（Philip Mehrtens），歷時1年多，現已重獲自由，讓紐西蘭政府、親友都鬆了一口氣。根據《CNN》報導，紐西蘭外交部21日發表聲明，證實了梅爾滕斯獲釋的消息，出於梅爾滕斯家人保護隱私的要求，暫時無法透露更多訊息，只強調紐西蘭與印尼政府進行了跨國、跨部門合作，確保梅爾滕斯平安。TPNPB被印尼政府認定為恐怖組織，所處的西巴布亞省在1969年透過公投加入印尼，但包含TPNPB在內的「自由巴布亞運動」武裝組織，都希望能脫離印尼統治而實現獨立。報導提到，TPNPB之所以綁架梅爾滕斯，也是為了藉此向紐西蘭施壓，讓紐國去遊說印尼政府，允許巴布亞脫離印尼獨立。