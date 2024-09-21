《角頭-大橋頭》票房破2億！葉元之服務處喬遷　包場請粉絲看電影

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國民黨立委葉元之服務處近日喬遷，葉元之特別舉辦了一場《角頭-大橋頭》電影欣賞會，讓民眾去服務處領票，藉此宣傳服務處地點。昨晚吸引近200名民眾參與活動，高捷、張懷秋、吳震亞、王宣、黃騰浩等影星也特地到現場，感謝民眾對國片的支持。葉元之強調，《角頭》多部系列電影倍受歡迎，已經是台灣影視產業相當重要的ip。這次新電影票房也突破2億，剛好服務處喬遷，所以通過在服務處索票、領票的方式，一方面向在地民眾告知新服務開張的信息，也用行動挺國片、挺角頭電影，希望大家繼續一起支持優良國片，也看看這次角頭票房能不能突破3億。葉元之表示，除了在板橋小遠百旁成立服務處外，未來在溪崑也會成立服務處，讓鄉親找他服務更加方便。無論是地方建設，或與中央政策有關的問題，都歡迎大家把意見反映給他，他會勇於在中央為大家發聲。實際上，葉元之前進國會之後，在教育方面的努力有目共睹，關心108課綱、雙語教育、幼教、校園安全、高齡教育、親職假等議題；此外，打擊詐騙跟黃牛、醫療品質提升、長者照顧、稅制改革也都是他關心的重點。在地方建設方面，葉元之積極爭取公立幼兒園的設立、改善國小操場及地坪，並透過荒廢的國有土地活化，爭取停車格、充電樁，並積極推動電線桿地下化。其他包括緊盯浮州都市計畫、泰板輕軌、捷運萬大線二期進度等。葉元之服務處地點為新北市板橋區新民街21號2樓，電話：02-22580355。