黃嘉千控夏克立家暴、吐口水！昔控她婚外情、拍A片　12項指控曝

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▲黃嘉千（左）指控夏克立（右）不讓她給孝親費，更痛罵她是小偷。（圖／黃嘉千臉書、夏克立臉書）

女星黃嘉千與外籍男星夏克立的離婚官司纏訟兩年多，士林地院8月中認定兩人婚姻破綻已難破鏡重圓，於是准許兩人離婚，如今兩人離婚判決書也在司法院裁判書系統公開，黃嘉千列出12項指控，指出夏克立對她施暴，還曾控訴她和40、50多個男人在一起，還痛批夏克立懷疑她和男演員爆婚外情，甚至荒唐到跑到派出所聲稱黃嘉千拍成人影片。黃嘉千更控訴夏克立不讓她給母親孝親費，黃嘉千只能私下將所得交給母親，沒想到夏克立發現後，竟指控黃嘉千是小偷，偷他和女兒的錢，夏克立更曾對黃嘉千出言辱罵：「一副好母親樣子，很噁心，根本是很爛的媽媽。」黃嘉千更指控夏克立曾徒手賞她巴掌，更在情緒激動時，將她壓在床上對她吐口水，判決書也提到夏克立在情緒失控時會摔東西，更禁止黃嘉千去教會聚會，不過對於判決書內容曝光，黃嘉千經紀人在記者截稿前尚未回應。一、夏克立禁止黃嘉千給付孝親費，黃嘉千只能私下將所得交給母親，夏克立發現後，指控黃嘉千為小偷，偷其和女兒的錢。二、黃嘉千在媒體訪問談論子女教育議題，夏克立對黃嘉千稱：在訪問內容一副好母親樣子，很噁心，根本是很爛的媽媽。三、夏克立情緒失控時會摔東西、丟東西。四、夏克立不准黃嘉千去其不喜歡之教會聚會，黃嘉千有一次因其它行程考量，去參加夏克立不喜歡之教會聚會，夏克立竟大聲斥責、飆罵髒話、要將黃嘉千趕出家門，讓黃嘉千痛哭失聲，委屈不已。五、夏克立打電話給黃嘉千之家人、朋友、經紀人，散佈黃嘉千對其很壞、外面有男人、是惡魔的妹妹、是巫婆，表示要和黃嘉千離婚，不想再見到黃嘉千。六、夏克立於107年10月曾威脅要跳樓自殺，其嗣後又在基隆河跳河自殺，黃嘉千接獲友人及夏克立父母之電話，立即前往現場，黃嘉千有報警，救護車亦有派車前往。七、於110年1月3日上午，夏克立情緒失控，在臺北市住處大吼、飆罵黃嘉千，徒手掐住黃嘉千脖子，致兩側前頸部紅腫，有康寧醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書為憑。八、黃嘉千因出演舞台劇，遭夏克立指控與男演員有婚外情，夏克立前往南港分局控訴黃嘉千拍A片，黃嘉千因警方電話聯繫告知，方知上情。九、夫妻因細故爭吵，夏克立不想黃嘉千離開，將黃嘉千用力抱住，在拉扯中以身體撞擊黃嘉千，因而受有胸部肌痛之傷害，此有聖保祿醫院診斷證明書可以佐證。十、夫妻因細故爭執，夏克立再度掐住黃嘉千脖子，導致黃嘉千受傷，有受傷照片及黃嘉千與經紀人之對話紀錄為憑。十一、於110年7月9日，夫妻前往蒙特婁過暑假，夏克立在溫哥華機場情緒失控，指控黃嘉千一直與四五十個男人在一起，將黃嘉千護照摔在地上，並以「信不信，我會把妳丟在這裡，不讓妳上飛機」等語要脅，讓身處異國的黃嘉千感到害怕，夏克立在3小時航程中，不斷辱罵黃嘉千。十二、於110年12月1日，夫妻在溫哥華住處，因夏克立偷聽、偷錄黃嘉千與教會輔導員對話過程乙事發生爭執，夏克立情緒失控，一手將黃嘉千壓制在床上，並拿枕頭壓在黃嘉千臉上，使黃嘉千呼吸困難，嗣後夏克立徒手毆打黃嘉千臉部，黃嘉千想以手機對外求援，夏克立竟搶奪黃嘉千手機，過程中夏克立將手機摔在地上，黃嘉千趁機撿起並撥打電話，夏克立再次將黃嘉千壓在床上，朝黃嘉千吐唾液，黃嘉千最終掙脫逃至浴室，於事後前往當地Providence Health Care就診，及以上開事實向加拿大主管機關聲請保護令，加拿大警方已核發釋放令（類似刑事保護令）在案。兩造因而自110年12月2日起分居迄今。