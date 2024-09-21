921「今天滿25周年」又遇地震！PTT嚇壞狂刷：北台灣突然搖了一下

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▲今日晚間18時51分，花蓮秀林鄉發生有感地震，芮氏規模5.3，震央位於花蓮縣政府北方29.4公里。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲921大地震帶走超過2000條珍貴生命。（圖／翻攝公視）

今（21）日晚間18時51分，花蓮秀林鄉發生芮氏規模5.3地震，最大震度4級，北台灣也搖晃明顯。而今日正是921大地震滿25周年的日子，也讓一排PTT網友嚇壞狂刷留言：「新北有感，突然搖了一下」、「臺中好大」。中央氣象署則回應，這起地震位置和發生時間都與0403餘震序列有關，屬於0403餘震序列。花蓮秀林鄉晚間18時51分發生有感地震，芮氏規模5.3，震央位於花蓮縣政府北方29.4公里，地震深度17公里，最大震度4級，在花蓮縣太魯閣區、西寶區。依照各地震度級排列，花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣、南投縣、臺中市地區3級、桃園市、新竹縣、新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣地區2級。對此，PTT網友們也紛紛狂刷留言，「新北有感，突然搖了一下」、「臺中好大」、「永和11樓有感」、「果然下雨就容易地震」。還有人發文表示，「今天剛好921，剛剛發生了小小的有感地震，大家今天12點以前敢睡覺嗎？怕爆。」對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今日晚間花蓮發生規模5.3地震，位置和發生時間都與0403餘震序列有關，因此判斷這起地震屬於0403餘震序列。1999年9月21日凌晨1時47分，台灣發生芮氏規模7.3的921大地震，南投最大震度高達7級，雲林、台中、嘉義也有6級震度。由於發生在半夜時刻，大多數民眾都還在熟睡當中，多棟房屋不堪劇烈搖晃倒塌，許多人卻來不及逃生，最終共造成2417人罹難，全台5萬1711棟房屋全倒、5萬3768棟房屋半倒。自此9月21日被定為台灣的「國家防災日」，每年這天都會進行國家警報簡訊傳送、民眾避難等演練，今年則是在9月20日的上午9時21分以及10時，進行地震和海嘯的兩大情境演練。