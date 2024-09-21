921大地震剛滿25周年！花蓮「1分鐘連2震」　氣象署：屬0403餘震

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▲今日晚間18時51分，花蓮秀林鄉發生有感地震，芮氏規模5.3，震央位於花蓮縣政府北方29.4公里。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲晚間18時52分，花蓮縣秀林鄉再度發生地震，震央位於花蓮縣政府北北東方28.4公里，芮氏規模3.8，地震深度22.7公里，最大震度2級。（圖／中央氣象署）

今（21）日晚間18時51分，花蓮秀林鄉發生有感地震，芮氏規模5.3，震央位於花蓮縣政府北方29.4公里，地震深度17公里，最大震度4級；而才過了1分鐘，晚間18時52分，花蓮縣秀林鄉再度發生地震，震央位於花蓮縣政府北北東方28.4公里，芮氏規模3.8，地震深度22.7公里，最大震度2級。今日也正好是921大地震25周年，對此中央氣象署指出，今日單純就是0403餘震，在今年10月初之前都仍會有餘震，提醒民眾持續留意。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，按照先前921大地震的經驗，0403餘震還會持續3到6月，但目前餘震發生頻率和時間都有拉長，規模也正在慢慢變小，只是三不五時仍會有較大餘震。雖然今天是921大地震滿25周年，但吳健富指出，，這兩天台灣氣候水氣較多，山區降雨情形造成土石水分飽和，又遇到大、小地震，提醒民眾前往山區要特別注意坍方或落石。