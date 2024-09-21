五月天首登大巨蛋！嗨唱周思齊應援曲　再跳：炸裂陳子豪

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▲五月天今天在大巨蛋演唱5首歌曲，現場觀眾瞬間嗨翻。（圖／讀者提供）

中信兄弟於今明兩日（21、22日）在台北大巨蛋舉辦「The Last Together 周思齊引退賽」，並邀請天團五月天在賽後獻唱，周思齊魅力加上五月天加持，今日一共吸引4萬名觀眾進場，創下單場票房歷史新高。而今日五月天首登大巨蛋，一出場隨即演唱〈OAOA〉瞬間嗨翻全場，接著演唱到〈離開地球表面〉時，還加入兄弟象球員的加油歌，主唱阿信嗨唱「炸裂陳子豪！」讓現場再度嗨翻。今天周思齊引退賽約在晚間7點55分結束，賽後MVP頒獎的同時，後方工作人員緊急搭建舞台，並確認煙火、乾冰特效的狀況，五月天約在8點半左右正式登台演唱。五月天在上台前，先向棒球場敬禮，接著才站上拼接舞台並帶來〈OAOA〉，讓現場瞬間嗨翻合唱，接著唱到〈離開地球表面〉時，現場瞬間湧入上百名穿著兄弟球衣的舞者上台，阿信也在歌曲中間加入多名兄弟球員的加油歌，除了「周思齊GO」，還包括經典的「炸裂陳子豪」。五月天接著還演唱〈乾杯〉、〈倔強〉以及〈周思齊應援曲〉，唱到一半周思齊緩緩走回球場，舉行引退式，而五月天瞬間變成配角，全都站在一旁共襄盛舉。儀式快結束時，阿信邀請周思齊一起合唱，「思齊，今天是你的演唱會，大家想聽思齊唱歌嗎？」現場隨即響起如雷的歡呼和掌聲，最後阿信更對著周思齊敬禮。周思齊也表示，很感謝五月天，「我要感謝五月天，讓我800多年沒有聯絡的朋友都回來了，也要感謝他們支持花蓮、我的故鄉，之後要在那邊辦演唱會，謝謝他們，他們一直沒有離開中華職棒這個環境，感謝他們一直很熱愛棒球，10多年前就一直跟我活動，我跟他們一起長大，我們有這個好朋友，是中華職棒跟兄弟象的榮耀。」