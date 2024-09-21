班機起飛前驚傳爆炸聲響！乘客急疏散撤離　竟是電子煙爆炸釀禍

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英國易捷航空（easyJet）日前一架EZY8216航班，在起飛前突然發生爆炸聲響，機艙內瞬間煙霧瀰漫，把乘客嚇壞，緊急進行疏散，場面十分混亂，後來才證實是裝有電子煙和備充電池的袋子爆炸，爆炸本身並未造成人員受傷，但有一位乘客在使用滑梯撤離時輕微擦傷，幸好沒有大礙，只是虛驚一場。綜合外媒報導，當時事故班機正準備從希臘克里特島（Crete）飛往英國蓋特威克（Gatwick），但在起飛前裝有電子煙和備充電池的袋子突然爆炸，機上236名乘客立即在空服人員的指示下進行撤離。第一時間不清楚爆炸物的來源，還有乘客以為是炸彈，機艙內煙霧瀰漫且味道刺鼻，讓場面一度十分混亂。不過，幸好最終除了一位乘客在使用滑梯撤離時輕微擦傷外，並無其他狀況，乘客先在航站安置，接著由易捷航空安排機組人員與飛機，在當天稍晚順利將乘客送往目的地。至於電子煙為何會突然爆炸，仍待相關單位進一步調查釐清。根據我國衛福部介紹，電子煙是由鋰電池點燃，鋰電池受損後可能發生自燃，導致溫度升高，若存放的環境不當，就具有潛在的危險，而若使用者曾進行改裝，更會讓意外風險顯著增加。