蒲亭稱支持賀錦麗入主白宮　俄外長：只是玩笑

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia）訪問時指出，俄國總統蒲亭先前表示在美國11月總統大選支持民主黨候選人賀錦麗的言論只是開玩笑。路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）本月稍早提到，俄羅斯希望美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）贏得大選，他還調侃地以賀錦麗的笑聲「具有感染力」作為支持她，而非美國共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）的理由。蒲亭這番言論引發白宮出面回應，呼籲蒲亭應停止對11月5日美國大選發表評論。當拉夫羅夫（Sergei Lavrov）被問及美國總統更迭將對俄羅斯外交政策造成多大影響，他回覆：「那是個玩笑。蒲亭總統很有幽默感，他常在發表聲明和接受訪問時開玩笑。」拉夫羅夫還說：「我認為長期而言，我們對當前或以往美國選舉的態度沒有差異，因為美國被惡名昭彰的『深層政府』（deep state）所統治。」不過他並未提供證據支持這種說法。深層政府又稱為「國中之國」，用以指稱在幕後操控國家的集團。拉夫羅夫的發言昨天已在俄羅斯外交部網站發布。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1130921