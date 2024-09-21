五月天嗨翻大巨蛋！阿信合唱周思齊　舉手敬禮：今天是你的演唱會

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▲五月天為周思齊引退演出，堪稱是中職史上最強表演。（圖／讀者提供）

▲阿信在離場前向周思齊敬禮，還邀請對方一起合唱。（圖／記者葉政勳攝）

天團五月天今（21）日在台北大巨蛋為中華職棒中信兄弟球員周思齊引退賽獻唱。今日他們一登台，隨即帶來經典歌曲〈OAOA〉嗨翻全場，接著還演唱〈離開地球表面〉、〈乾杯〉、〈倔強〉等，而他們也藏了許多驚喜，像是在歌曲中間還加了兄弟球員的加油歌。而最後五月天演唱到〈周思齊應援曲〉時，周思齊緩緩走出場，阿信在離場前對著周思齊敬禮，並高喊「今天是你的演唱會」、「思齊，我們再唱一次屬於你的歌，讓聲音衝出大巨蛋！」今日周思齊引退賽後MVP頒獎，上百名工作人員瞬間衝上球場搭建舞台。五月天約在8點半正式登台演唱，他們一連帶來〈OAOA〉、〈離開地球表面〉、〈乾杯〉、〈倔強〉等多首經典歌曲，中間還能發現他們的小巧思，不僅在歌曲中間加入兄弟球員的加油口號，包括「一棒王威晨」、「轟吧志豪」、「周思齊GO」，還有經典的「炸裂陳子豪」，阿信還小跳了一下炸裂舞，讓現場瞬間嗨翻。接著五月天唱到〈周思齊應援曲〉時，周思齊緩緩走上球場，此外兄弟球員以及誠泰的夥伴也都跟著現身，五月天隨即站到一旁，不搶主角周思齊的風頭。周思齊說完引退感言後，阿信也邀請周思齊一起合唱，「今天是你的演唱會，大家想聽思齊唱歌嗎？」眾人再度一起唱起〈周思齊應援曲〉，阿信更舉起手對著周思齊敬禮。不僅五月天對周思齊表達敬意，周思齊也說，「我要感謝五月天，讓我800多年沒有聯絡的朋友都回來了，也要感謝他們支持花蓮、我的故鄉，之後要在那邊辦演唱會，謝謝他們，他們一直沒有離開中華職棒這個環境，感謝他們一直很熱愛棒球，10多年前就一直跟我活動，我跟他們一起長大，我們有這個好朋友，是中華職棒跟兄弟象的榮耀。」接著五月天默默離開，把舞台留給今天的主角周思齊。