吃飯後嘴好臭！狂刷牙＋漱口水也沒用　這手術根治「食道憩室」

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▲口臭原因多，例如牙齦發炎、牙周疾病等，都會引發口臭。（示意圖／ingimage）

一名年約60歲女性近年常覺得用餐後口腔有明顯異味，即使常刷牙、更換牙膏與漱口水，卻都無法改善，後來到大醫院詳細檢查，才發現她的食道中段有一3.5公分大的憩室，食物殘渣容易掉入，經受細菌分解、發酵才產生臭味，經胸腔鏡食道憩室手術切除膨出的憩室，術後隔日進食已也無異臭，長年困擾終於解決。收治病例的台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝說， 食道主用功能是將口腔咀嚼後的食物分段輸送至胃部，其管壁結構由內而外可分為黏膜層、黏膜下層、肌肉層及纖維性外膜層，而食道憩室的成因為食道壁肌肉在吞嚥時受到食物外推的壓力，形成突出的空腔，其按照發生位置的不同，可分為上段、中段及下段食道憩室，會出現吞嚥困難、嗆咳、胸痛、口腔異味等症狀。謝旻孝說明，食道憩室發生率低，沒有特別的好發族群，而根據國外文獻統計，10萬人中約2至3人可能出現，若遲未處理，憩室可能反覆發炎，或因嗆咳造成吸入性肺炎等併發症。針對治療，謝旻孝指出，食道憩室依位置有不同手術選擇，若經評估憩室較小，可採取整形手術，將憩室推回食道後縫合，並在不傷害黏膜層的基礎下，補強食道壁結構，使其不容易再復發，但若憩室太大，則須透過手術切除。以中、下段食道憩室為例，傳統治療需執行開胸手術，在側胸壁劃出約15公分的傷口，撐開肋骨後進入肋膜腔將憩室切除，而現今胸腔鏡手術則是在肋間透過約2至3公分大的孔洞抵達病灶，並在胸腔鏡、胃鏡的輔助下完成憩室的定位與切除。謝旻孝指出，胸腔鏡手術不僅傷口小、病人疼痛度較低，且復發率趨近於零，但過程充分考驗醫師經驗，切除過多可能使食道狹窄，切除過少則可能讓憩室再生，而現今胸腔鏡技術成熟，能對更複雜的食道癌或縱膈腔腫瘤及淋巴結等精準切除，考量胸腔左側有升、降主動脈等重要血管及神經，所以即使憩室出現在食道左側，通常也可選擇從右側肋膜腔進入執行手術。謝旻孝提醒，要避免食道憩室，建議民眾養成良好飲食習慣，包括細嚼慢嚥、適量飲食等，以免食道粘膜與肌肉因吞嚥時的壓力長期不平均而形成憩室；此外，若發現吞嚥困難、胸悶、胸痛或口腔有明顯異味且無法改善時，應儘速前往醫院進一步檢查。