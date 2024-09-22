KMT浪花民主課程　性產業專區、北車交通提案上桌

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為鼓勵新世代年輕人參與公共事務，國民黨自9月啟動「KMT 接班人——民主浪花」訓練計畫，以黑客松 (Hackathon) 的精神，希望發掘有潛力的青年，更有機會成為縣市議員的助理。今（22日）展開第二天課程活動，學員們藉由對民主的不同想像，直接挑戰爭議議題，提出社會問題的解決方法。在「如何使地方政府設立性專區」提案中，學員們提到，近十年有部分縣市議會提出性專區法案，最後都礙於民意反對不了了之。學員認為，要弱化民眾對性專區的反感，可以在原有性文化區域成立性專區，由政府做出規範、公開透明，也舉荷蘭為例，紅燈區可增加地方觀光收益。若由中央介入、地方提出完整規劃、建立有效的討論機制，台灣要成立性專區，並非做不到。另外在「台北車站公車站牌整合改善」提案中，報告的女學員分享慘痛經驗，指自己從台中北上念書，在台北車站大迷路，跟男友吵架而分手。學員提到台北車站共有20處同名站牌，對初來乍到的民眾或觀光客而言，要找到搭乘公車的站牌不是一件容易的事。他們舉新加坡為例，指每日提供342萬人次運輸的大巴窯巴士總站，站牌簡潔集中，認為台北車站也可以設立東西兩處轉運站。同時採用像板橋車站大廳一樣的地面標線，無論是出高鐵、台鐵、捷運，按照標線都能快速找到對應的公車乘車處。國民黨青年團表示，這次的訓練計畫課程分為兩部分，首先在北、中、南部分別辦理一場「民主浪花」基本養成培訓，讓青年透過系列課程，熟悉直轄市與一般縣市議會運作之實務，同時也讓學員間培養團隊默契。第二階段集中到台北參加一場「完整的黑客松」，讓大家一起群策群力來為台灣的民主把脈。