開車族快看！中油明起汽、柴油各調漲0.3元及0.4元

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台灣中油公司宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升28.0元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.3元。台灣中油表示，受黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器與對講機集體爆炸事件致中東地緣政治情勢轉趨緊繃，以及美國聯準會宣布降息等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲2.02美元，新臺幣兌美元匯率升值0.162元，漲幅為1.83%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元及0.7元，已低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，但台灣中油指出，計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.3元及0.4元。台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的0.3元均由台灣中油吸收，2024年累計至8月底止，台灣中油共吸收約219.43億元。