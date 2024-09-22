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周思齊引退／臉書發文感謝爪迷+五迷　讚五月天「不打擾的溫柔」

記者路皓惟/綜合報導

▲中信兄弟周思齊引退賽，五月天帶來震撼表演。（圖／相信音樂提供）
▲中信兄弟周思齊引退賽，五月天帶來震撼表演。（圖／相信音樂提供）
中信兄弟「The Last Together 周思齊引退賽」於昨（21）日在台北大巨蛋熱烈進行，五月天登台獻唱為周思齊引退增添光彩，周思齊隨後在臉書發文感謝「五迷」與「爪迷」的支持，並特別讚賞五月天「不打擾的溫柔」，讓這場引退賽充滿感動。

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五月天昨在台北大巨蛋登台演唱，帶來了多首經典歌曲，包括〈離開地球表面〉、〈乾杯〉、〈倔強〉，以及特別為周思齊演唱的〈周思齊應援曲〉，讓活動達到最高潮。

周思齊今在臉書上發文，感謝所有支持他的球迷與歌迷，他特別提到了臺灣兩大強大的粉絲群體：「五迷」和「爪迷」，他在貼文中寫道：「臺灣最強的兩大勢力『五迷、爪迷』，這陣子因為我的引退活動讓大家情緒起伏略大，不好意思，也謝謝你們。」

此外，周思齊也引用了五月天阿信的歌詞「就算這個世界被冰雪染白，我也會在世界的某一處為你倔強的綠着」，並表示昨晚的表演正好詮釋了這種不打擾的「溫柔」。

「五月天的表現真的讓我非常感動，他們用音樂帶來的力量不僅是對球迷的支持，也是對我這個職棒生涯的最好告別。」周思齊在感性發文的最後，也不忘加上一句輕鬆的結尾：「好久沒吃布丁了，等等來去買一個來吃吃。」

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