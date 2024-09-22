113年統一發票盃路跑鳴槍開跑 1.8萬人為健康公益而跑

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▲財政部113年統一發票盃路跑活動共募集730,688張發票，將全數捐贈給社福單位。（圖／主辦單位提供）

▲財政部莊翠雲部長 (右二)、華南金控暨銀行陳芬蘭董事長 (左二) 、華南金控林明成副董事長 (左一) 及桃園市政府溫代欣秘書長（右一）為休閒組上萬名跑者鳴槍起跑。（圖／主辦單位提供）

一年一度「統一發票盃」路跑，今日清晨迎著晨曦在桃園國立體育大學舉行，由財政部部長莊翠雲及華南金控董事長陳芬蘭等人鳴槍開跑，吸引1萬8000餘人熱情參與，共同為健康、公益而跑！財政部統一發票盃路跑今年邁入第15屆，由財政部與華南金控共同主辦，選在兼具運動競技與健康休閒領域的國立體育大學舉辦，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，賽道沿途經過鬱鬱蔥蔥、綠草如茵的校園、華亞科技園區及長庚養生文化村，並設置補給站提供多樣特色美食為跑者應援。活動會場由國稅局、華南金控、眾多行政機關及績優營業人設置各式宣導活動攤位，提供闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，主舞台也規劃抽獎活動及精彩表演節目，周邊更安排機器人、小丑人偶及泡泡表演等親子互動體驗，熱鬧非凡，讓民眾度過了一個充滿朝氣活力又歡樂難忘的假日時光！財政部北區國稅局表示，希望藉由全民參與的路跑活動，向民眾宣導消費時主動索取統一發票及利用載具儲存雲端發票，同時也鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，讓發票開立至兌領獎全程無紙化，一起節能減碳愛地球。本次活動共募集發票730,688張，全數捐贈「財團法人基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院」、「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院」、「社團法人桃園市失智症關懷協會」、「社團法人桃園市安欣關懷協會」等計20個社福團體，讓愛心無限延續。