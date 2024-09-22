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民眾黨稱黃珊珊本是訪美團成員　「周台竹、林憶君幕僚也有去」

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨國際部主任兼發言人林子宇，發出IG限動說明黃珊珊訪美事宜。（圖／林子宇IG）
▲民眾黨國際部主任兼發言人林子宇，發出IG限動說明黃珊珊訪美事宜。（圖／林子宇IG）
民眾黨立委黃珊珊因擔任柯文哲競辦總幹爆發政治獻金亂帳案，遭黨停權3年，但如今傳出她仍代表黨主席柯文哲出訪美國。對此，民眾黨國際部主任林子宇發出IG限動澄清，這次行程是按照既定規劃，黃珊珊本就屬於訪團成員，且前秘書長周台竹跟主責國防外交委員會林憶君的國防幕僚也有去。

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黃珊珊被停黨權但仍代表民眾黨出訪美國，遭資深媒體人黃暐瀚質疑「民眾黨真的是亂了」。民眾黨國際部主任在飛機落地美國後，也發出IG限動說明，這次參與美台國防工業會議是按照既定的行程規劃，「黃珊珊委員本來就是訪問團成員之一」。林子宇強調，民眾黨作為立院關鍵少數，一直對於攸關國防安全跟台美合作事項抱持嚴謹態度，此行包括前黨秘書長周台竹、民眾黨團國際部及立委林憶君的國防幕僚都有參加。將遵照主席柯文哲交代，「認真工作，好好生活」。

而立院黨團總召黃國昌也說，據他了解，今年夏天在決定訪團成員的時候，黃珊珊因為是立法委員，本來就是訪團成員之一，現在也只是依照既定行程出訪，「沒必要過度解讀」。

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