LOL世界賽2024／20支隊伍參戰！「賽制、賽程、戰績、直播」一覽

2024《英雄聯盟》LOL世界賽即將展開，本次來自全球的20支戰隊，將分別參與入圍賽、瑞士制淘汰賽、單敗淘汰賽、冠軍賽，一路從德國柏林打到英國倫敦， 9月25日正式點燃戰火，本屆世界賽，台灣所處PCS賽區將由PSG和SHG出征，另外電競傳奇Faker也將帶領T1，追求個人生涯第5座世界冠軍。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽賽程、日期、舉辦地點
2024《英雄聯盟》LOL世界賽由歐洲主辦，入圍賽於9月25日開打，總決賽定在11月2日。
📍入圍賽：9月25至9月29日，德國柏林Riot Games Arena
📍瑞士制：10月3日至10月13日，德國柏林Riot Games Arena
📍八強賽：10月 17 至 10 月 20 日，於法國巴黎Adidas Arena
📍四強賽：10月26日至10月27日，於法國巴黎Adidas Arena
📍冠軍賽：11月2日，英國倫敦O2 Arena
2024《英雄聯盟》LOL世界賽入圍賽隊伍、賽制
2024《英雄聯盟》LOL世界賽的入圍賽，將採取雙敗淘汰BO3賽制，會有4支隊伍可以擠身瑞士制，8支隊伍分別由PCS前2種子、北美第3種子、歐洲第3種子、拉丁美洲冠軍、巴西冠軍、越南前2種子組成。
🟡入圍賽A組
📍MAD Lions KOI（LEC#3）vs Vikings Esports（VCS#2）
📍PSG Talon（PCS#1）vs paiN Gaming（CBLoL#1）
🟡入圍賽B組
📍GAM Espots（VCS#1）vs Fukuoka SoftBank HAWKS gaming（PCS#2）
📍Movistar R7（LLA#1）vs 100Thieves（LCS#3）
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制賽制
「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。
瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽參賽隊伍（按種子序排列）
📍太平洋 PCS 賽區：PSG Talon、Fukuoka SoftBank HAWKS gaming
📍韓國 LCK 賽區：Gen.G、Hanwha Life Esports、Dplus KIA、T1
📍中國 LPL 賽區：Bilibili Gaming、TOP Esports、LNG Esports、Weibo Gaming
📍歐洲 LEC 賽區：G2 Esports、Fnatic、MAD Lions KDI
📍北美 LCS 賽區：Team Liquid、FlyQuest、100Thieves
📍越南 VCS 賽區：GAM Esports、Vikings Esports
📍巴西 CBLoL 賽區：paiN Gaming
📍拉丁美洲 LLA 賽區：Movistar R7
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
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2024《英雄聯盟》LOL世界賽由歐洲主辦，入圍賽於9月25日開打，總決賽定在11月2日。
📍入圍賽：9月25至9月29日，德國柏林Riot Games Arena
📍瑞士制：10月3日至10月13日，德國柏林Riot Games Arena
📍八強賽：10月 17 至 10 月 20 日，於法國巴黎Adidas Arena
📍四強賽：10月26日至10月27日，於法國巴黎Adidas Arena
📍冠軍賽：11月2日，英國倫敦O2 Arena
2024《英雄聯盟》LOL世界賽入圍賽隊伍、賽制
2024《英雄聯盟》LOL世界賽的入圍賽，將採取雙敗淘汰BO3賽制，會有4支隊伍可以擠身瑞士制，8支隊伍分別由PCS前2種子、北美第3種子、歐洲第3種子、拉丁美洲冠軍、巴西冠軍、越南前2種子組成。
🟡入圍賽A組
📍MAD Lions KOI（LEC#3）vs Vikings Esports（VCS#2）
📍PSG Talon（PCS#1）vs paiN Gaming（CBLoL#1）
🟡入圍賽B組
📍GAM Espots（VCS#1）vs Fukuoka SoftBank HAWKS gaming（PCS#2）
📍Movistar R7（LLA#1）vs 100Thieves（LCS#3）
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士制賽制
「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。
瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽參賽隊伍（按種子序排列）
📍太平洋 PCS 賽區：PSG Talon、Fukuoka SoftBank HAWKS gaming
📍韓國 LCK 賽區：Gen.G、Hanwha Life Esports、Dplus KIA、T1
📍中國 LPL 賽區：Bilibili Gaming、TOP Esports、LNG Esports、Weibo Gaming
📍歐洲 LEC 賽區：G2 Esports、Fnatic、MAD Lions KDI
📍北美 LCS 賽區：Team Liquid、FlyQuest、100Thieves
📍越南 VCS 賽區：GAM Esports、Vikings Esports
📍巴西 CBLoL 賽區：paiN Gaming
📍拉丁美洲 LLA 賽區：Movistar R7
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