現場直擊／大巨蛋4萬觀眾最雷位置在此！正上方不斷滴水還往下流

全台受到低壓帶影響，台北市今(22)日降下豪大雨，所幸中信兄弟球星周思齊的引退賽在台北大巨蛋舉行，因此不受大雨影響，仍能如期開打。昨周思齊引退賽挾著五月天獻唱的魅力，湧入4萬人，不過有讀者向《NOWnews》投訴，最上層座位(L5，12-3排，17號)上方不斷滴水。
《NOWnews》記者也實際到此座位去勘查，的確有漏水的跡象，雖然並沒有很嚴重，但滴水的確影想到球迷看球的體驗。
對此，遠雄集團尚未回應。而台北市體育局則要求遠雄更換座位給球迷，並會再度勘查，盼能盡快改善漏水的問題。
民眾黨台北市議員陳宥丞今（22）日也發文質疑，場內漏水問題遲未改善，接下來大巨蛋還要舉辦國慶晚會，難道要各國政要「撐傘看江蕙」？
陳宥丞指出，這次周思齊的引退賽，他跟許多球迷一樣流下眼淚，但「部分球迷臉上不知是淚水還是雨水」。陳宥丞指出，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。
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對此，遠雄集團尚未回應。而台北市體育局則要求遠雄更換座位給球迷，並會再度勘查，盼能盡快改善漏水的問題。
民眾黨台北市議員陳宥丞今（22）日也發文質疑，場內漏水問題遲未改善，接下來大巨蛋還要舉辦國慶晚會，難道要各國政要「撐傘看江蕙」？
陳宥丞指出，這次周思齊的引退賽，他跟許多球迷一樣流下眼淚，但「部分球迷臉上不知是淚水還是雨水」。陳宥丞指出，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。