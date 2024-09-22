現場直擊／大巨蛋4萬觀眾最雷位置在此！正上方不斷滴水還往下流

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周思齊引退賽，大巨蛋仍傳出漏水，且一路往下方位置流。（圖／路皓惟攝）

▲周思齊引退賽，大巨蛋仍傳出漏水。（圖／路皓惟攝）

▲大巨蛋漏水問題仍未改善。（圖／路皓惟攝）

▲周思齊引退賽。（圖／路皓惟攝）

全台受到低壓帶影響，台北市今(22)日降下豪大雨，所幸中信兄弟球星周思齊的引退賽在台北大巨蛋舉行，因此不受大雨影響，仍能如期開打。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞今（22）日也發文質疑，場內漏水問題遲未改善，接下來大巨蛋還要舉辦國慶晚會，難道要各國政要「撐傘看江蕙」？陳宥丞指出，這次周思齊的引退賽，他跟許多球迷一樣流下眼淚，但「部分球迷臉上不知是淚水還是雨水」。陳宥丞指出，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。