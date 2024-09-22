CEO膽管癌辭世！高齡未必適合根除性手術　新療法助膽道通暢　

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▲台灣光罩執行長吳國精因罹患「膽管癌」逝世，享壽75歲。（圖／翻攝自資誠官網）

82歲鄭婆婆因體重下降並出現黃疸，到醫院檢查，發現是膽管癌，但家屬擔心她年事已高，拒絕根除性的胰十二指腸切除術，於是進行「內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術」，並置放膽道金屬支架，經過一年多後腫瘤復發，再接受第二次射頻燒灼術，治療效果顯著，也重拾生活品質，目前持續追蹤中。台灣半導體業先驅、 上市公司「台灣光罩」CEO吳國精日前因膽管癌辭世，使得民眾對於這癌症更為注意。成大醫院胃腸肝膽科主治醫師黃千睿表示，台灣膽管癌的發生率逐年上升，約70~80%為肝外膽管癌，即肝門膽管癌及遠端總膽管癌，而這2類腫瘤常造成膽管狹窄與黃疸，而治療膽管狹窄的方式，除了傳統的內視鏡逆行性膽道塑膠支架置放，近年也發展出通暢度更持久的金屬支架，適用於部分病人。此外，內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術的引進和發展，能穩定腫瘤的局部控制效果，並延長支架的通暢度，減少反覆更換支架的頻率，有助進行全身性藥物治療，提升整體疾病控制。針對內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術，黃千睿說，適用於惡性的膽道內腫瘤，病人在麻醉的狀態下，由十二指腸鏡將金屬導電片放入膽道，觸及病灶位置後進行燒灼，並以內視鏡取石氣球移除燒灼後壞死的腫瘤組織，當燒灼完成，再放置合適長度的金屬支架。黃千睿指出，整個內視鏡治療的過程約30~60分鐘，體外沒有任何傷口，術後大多能迅速恢復，對於高齡病人的負擔較小。黃千睿提醒，儘管內視鏡膽道腫瘤射頻燒灼術能有效提升膽道腫瘤的局部控制，並大幅提升支架的使用時間，但並非所有膽管癌病人都適合，需進行詳細評估後再進行，患者、家屬可與醫師討論，再由醫師提出個別化治療方案，才成產生最佳療效。