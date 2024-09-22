不是更年期！熟女頻繁頭痛還痛到醒、手無力　醫曝惡性腦瘤3症狀

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲，腦部是由許多神經細胞及膠質細胞所組成，當細胞因任何原因產生突變後，會形成原發性惡性腦瘤。（示意圖／取自Unsplash）

55歲的陳小姐歲沒有明顯健康問題，最近半年頻繁頭痛，曾至診所就醫，並服用巿售痛藥，原本效果不錯，但時間一長，症狀又發作，晚上睡覺甚至會痛醒，原本以為是工作壓力大或更年期，最近卻感覺手拿不住東西，到大醫院檢查，竟發現左側大腦有4公分腦瘤，開顱切除後，證實是原發性惡性腦瘤第4期，目前仍持續化療、放療中。國泰醫院神經外科主任謝政達表示，腦部是由許多神經細胞及膠質細胞所組成，當細胞因任何原因產生突變後，會形成原發性惡性腦瘤；由星狀細胞、寡樹突細胞、微膠細胞或管膜細胞等組成的膠質細胞，其產生的惡性膠質細胞腫瘤，為原發性惡性腦瘤的大宗，其鮮少與「遺傳」有關。謝政達表示，原發性惡性腦瘤可分為第1至第4期，但一般常見初次診斷即為第4期惡性腫瘤，目前已知與「異檸檬酸脫氫酶」（isocitrate dehydrogenase）是否突變有關，其發病時間短，且腫瘤侵犯進展快速，對於治療反應、效果較差，存活時間相對較短。原發性惡性腦瘤依照腫瘤侵犯腦部不同的功能區域，會有不同的症狀，但一般患者多有以下症狀，民眾可多注意：◼️頭痛：因腦部受到腫瘤侵犯，容易造成顱內壓上升，常會有頭痛症狀，尤其晚上會因為頭痛而痛醒，須特別小心。◼️癲癎發作。◼️局部的神經功能障礙：記憶力變差、肢體力量變差、視野模糊、失語症、走路不穩、認知功能變差或個性情緒改變等。謝政達指出，要替原發性惡性腦瘤病人爭取最大存活機會，提早診斷是重要關鍵，唯有及時接受手術、化療、放療，及詳細的腫瘤分子基因評估，才能為患者保住更多時間與家人相處，提醒民眾若察覺有上述疑似症狀，均應儘速到大醫院詳細檢查。