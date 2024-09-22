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快訊／豪雨繼續轟！新北淡水、新莊淹水警戒　板橋時雨量飆49毫米

記者潘毅／綜合報導

▲今（22）日受到熱帶性低氣壓和低壓帶影響，台灣北部、南部各縣市持續降下豪大雨。（圖／攝影中心）
▲今（22）日受到熱帶性低氣壓和低壓帶影響，台灣北部、南部各縣市持續降下豪大雨。（圖／攝影中心）
今（22）日受到熱帶性低氣壓和低壓帶影響，台灣北部、南部縣市持續降下豪大雨，水利署也持續更新「淹水警戒」範圍，今（22）日晚間6點30分，新北市汐止列入一級警戒範圍，時雨量破53毫米，提醒民眾外出注意安全。

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⚠️淹水警戒範圍（更新時間20:15）
🟡一級警戒 : 宜蘭縣 冬山鄉 、 壯圍鄉；
🟡二級警戒：新北市 淡水區 、 汐止區 、 汐止區 、 板橋區 、 新莊區 、 板橋區（時雨量49毫米）；基隆市七堵區

▲今（22）日晚間雨勢依舊相當大，北部許多地區列入淹水警戒範圍。
▲今（22）日晚間雨勢依舊相當大，北部許多地區列入淹水警戒範圍。（圖／水利署）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
 

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