快訊／豪雨繼續轟！新北淡水、新莊淹水警戒　板橋時雨量飆49毫米

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▲今（22）日晚間雨勢依舊相當大，北部許多地區列入淹水警戒範圍。（圖／水利署）

今（22）日受到熱帶性低氣壓和低壓帶影響，台灣北部、南部縣市持續降下豪大雨，水利署也持續更新「淹水警戒」範圍，今（22）日晚間6點30分，新北市汐止列入一級警戒範圍，時雨量破53毫米，提醒民眾外出注意安全。⚠️冬山鄉 、 壯圍鄉；淡水區 、 汐止區 、 汐止區 、 板橋區 、 新莊區 、 板橋區（時雨量49毫米）；七堵區🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。