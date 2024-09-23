體驗品嚐在地甜品！高雄市政府勞工局舉辦國際美食PK大賽

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▲高雄市政府勞工局舉辦國際美食PK大賽，各國勞工朋友組隊製作美食。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦國際美食PK大賽，由勞工局副局長陳石圍(右3)頒獎給優勝人員。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局21日，在鼓山區凹子底森林公園，舉辦國際美食PK大賽，入圍的競賽隊伍無不盡展廚藝，以挑戰評審及試吃市民的舌尖味蕾，並藉由餐飲美食的交流，促進彼此對不同文化的認識與瞭解。高雄市政府勞工局國際美食PK大賽，是由勞工局局長江健興主持，副局長陳石圍、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮、副處長張偉、馬尼拉經濟文化辨事處菲律賓駐台代表處高雄分處勞工副主任艾德華多等人，以及參加競賽的隊伍與選手，及參加盛宴的移工與新住民朋友，一起來體驗各國與高雄好客的熱情及美好滋味。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄是一座擁有豐富景觀與文化底蘊的城市，亦匯集著多元的產業與勞動力，各個族群的勞工朋友來到高雄港都後，隨之帶來許多餐飲美食，也逐漸讓高雄成為一座美食之都。江健興說，高雄港都除了飯店、品牌與連鎖餐飲外，隱身街頭巷弄與夜市及小吃攤的各種特色風味，更是每一位市民與勞工朋友的最愛，此次，勞工局舉辦國際美食PK大賽，除讓各國身懷精湛廚藝的勞工朋友可以一展長才外，也希望可以讓參與的移工與市民朋友可以交流彼此的飲食特色。高雄市政府勞工局國際美食PK大賽，是一場由各國勞工朋友組隊製作美食為主題的盛會，在經過激烈的競爭與評選後，PK大賽最終由「越夏蝦之戀」以獨具越南特色的蝦子料理擊敗各隊廚藝高手奪下優勝，並由勞工局副局長陳石圍頒獎給優勝人員，以資鼓勵。勞工局也在現場設置台灣甜滋味手作區，邀請專業烘焙師傅帶領製作台灣傳統的棉花糖及糖葫蘆，讓移工與市民朋友也能體驗品嚐高雄在地的甜品。