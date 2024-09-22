蔡壁如「一人政黨」說惹議　黃國昌緩頰：柯領導下隊伍越來越龐大

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▲黃國昌到台中市醒修宮開講前，與民眾黨台中市正副主委江和樹、邱于珊一同參拜祈福。（圖／記者顏幸如攝，2024.09.22）

時代力量黨主席王婉諭昨舉辦第三勢力興衰起落研討會，受邀出席的民眾黨前立委蔡壁如，在會中提到第三勢力衰微問題時，指過往經驗中，一人政黨最多經過3次選舉就會被潮流淹沒，引起外界議論是否在暗示柯文哲與民眾黨。立委黃國昌今晚到台中演講時為她緩頰，強調民眾黨在柯文哲領導下，隊伍越來越龐大、腳步越來越堅定，「過去從來不會，未來也不會是一人政黨」。民眾黨今（22）日晚上在台中市醒修宮舉辦戶外開講，即使全台大雨，近千名小草仍擠滿廟埕、情緒高昂。前民眾黨立委蔡壁如到場時，受到小草歡迎，她指出今年民眾黨最受考驗的一年，有人說「小草要跑了」，但看到現場氣氛，她知道大家還是站在柯文哲、站在民眾黨這邊。蔡壁如受訪時，被問到昨天參加活動時，她講出第三勢力是「一人政黨」的爭議言論。她表示昨天時代力量黨主席王婉諭舉辦第三勢力興衰起落研討會，她以民眾黨代表身分受邀出席，社民黨、基進黨也有代表參加。當時她說的是政治明星形成一人政黨，經過一、二、三次選舉，往往淹沒潮流當中，因為一人政黨走不遠，必須轉型為集體意志、集體決策的領導方式。稍後立委黃國昌到場，也被問到蔡壁如講「一人政黨」的問題，他表示黨主席柯文哲每天都在告誡黨公職「一群人走的才會遠」，在柯文哲領導下，民眾黨的隊伍越來越龐大、腳步越來越堅定，過去從來不會，未來也不會是一人政黨。