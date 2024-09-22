賴清德打電話罵人？ 彭啓明笑回：總統是君子「口氣聽不出有罵」

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衛福部長邱泰源日前自爆，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，此番言論也引發熱議，彭啓明今（22）日在嘉義社區大學全國促進會發表演講時，被問到相關議題時回應「沒有罵我啦」，強調總統是個君子，不會罵人的，應該是說希望能做快一點、更落實一點，指示更積極一點、更勇於任事這樣的共識，而邱泰源也對此表示，如果自己用詞不當造成誤解，在此向彭啓明與社會大眾誠摯道歉。環境部長彭啓明今天赴嘉義社區大學全國促進會，進行「從中央到地方，公私協力的淨零之路」專題演講，被問到賴清德是否有致電罵人？彭啓明表示，的確有接到總統跟院長的電話，因為全民都對減碳、淨零目標都很關心，他認為總統是希望能做快一點、更落實、具體。彭啓明強調，他沒有感覺道被罵「沒有罵我啦」，總統是個君子，院長人也很好，不會罵人的，而且大家都有高度共識，口氣上也聽不出有罵，就是在敘述時候，總統希望能夠更積極一點、更勇於任事。而邱泰源也在晚間受訪時，對用詞不當造成誤解或是困擾，「非常誠摯的跟彭部長還有社會大眾抱歉」，希望大家共同在這個議題上，尤其是節能減碳、環境永續，請社會大眾繼續支持醫療院所繼續朝著環境永續部分，大家一起來努力。