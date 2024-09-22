快訊／雨彈砸到明天！16縣市豪大雨特報　「紫爆區」雨量排行曝光

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▲受到第19號熱帶性低氣壓（TD19）與低壓帶影響，今（22）日台灣北部地區以及南部地區都降下驚人雨勢。（圖／中央氣象署）

▲今（22）日台灣北部、南部都出現累積雨量紫爆區。（圖／中央氣象署）

受到第19號熱帶性低氣壓（TD19）與低壓帶影響，今（22）日台灣北部地區以及南部地區都降下驚人雨勢，中央氣象署晚間8點15分持續發布「豪大雨特報」，其中新北市、基隆市在晚間雨勢升級為大豪雨，提醒民眾避開低窪地區，出門注意安全。此外，明（23）日白天依舊受低壓帶影響，仍須留意短延時強降雨。⚠️🟡大豪雨：新北市、基隆市🟡豪雨：台北市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、高雄市🟡大雨：嘉義市、雲林縣、連江縣、新竹縣、嘉義縣、桃園市、花蓮縣、澎湖縣、金門縣今（22）日全台各地從上午開始就持續降下驚人雨勢，其中北部的新北市、台北市、基隆市以及南部的屏東縣、高雄市、台南市都出現累積雨量「紫爆區」，也就是累積雨量超過300毫米的驚人數字。氣象署也提醒，明（23）日白天依舊受低壓帶影響，仍須留意短延時強降雨，雨勢較今天有稍緩的跡象，但西半部、東北部仍會不定時出現的短暫陣雨跟雷雨，其他地區逐漸恢復到多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，桃園以北、宜花地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部及其他山區較大雨勢，數日降雨，各地山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。明日氣溫方面，鋒面通過北部海面將帶來稍涼的空氣，明日北臺灣高溫略降，南臺灣因為雲量多、下雨時間長，高溫也有類似表現，各地普遍為29至31度，入夜後低溫，各地預測約24至26度，下雨時稍有涼感。第1名：新北市瑞芳區 累積雨量310毫米第2名：新北市平溪區 累積雨量304毫米第3名：高雄市大樹區 累積雨量250.5毫米第4名：屏東縣三地門鄉 累積雨量249毫米第5名：新北市雙溪區 累積雨量246毫米第6名：屏東縣內埔鄉 累積雨量243.5毫米第7名：新北市石碇區 累積雨量241.5毫米第8名：屏東縣瑪家鄉 累積雨量241.0毫米第9名：屏東縣萬巒鄉 累積雨量240.5毫米第10名：高雄市六龜區 累積雨量233.5毫米