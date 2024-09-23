真主黨通訊設備連環爆　以色列總統否認與此有關

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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列似乎否認與導致黎巴嫩數千人受傷的呼叫器爆炸案有關。以色列總統赫佐格今天駁斥與17日針對黎巴嫩真主黨的行動有任何關聯，並稱他的國家擁有自衛的「固有權利」。「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）報導，真主黨（Hezbollah）誓言將報復以色列，因為真主黨成員的呼叫器和對講機在17日與18日接連發生爆炸，造成逾30人死亡，其中包括2名兒童，另導致約3000人受傷。以色列普遍被認為應該對爆炸攻擊負責，但以色列未表示對此負責或是否認。赫佐格（Isaac Herzog）接受英國天空新聞網（Sky News）「與崔弗菲力普斯的週日早晨」（Sunday Morning with Trevor Phillips）節目採訪時表示：「首先，我毫不遲疑地駁回與此事件或這類行動源頭有所關連。」「這場戰爭中發生了許多可怕的悲劇，我們從來不想走到那一步，但我們有自衛的固有權利。事實是，房屋被拆毀、以色列人被殺害，包括穆斯林、基督徒、德魯士族和猶太人，他們原本在以色列北部和平共處。」「他們被迫離開家園長達一年，而真主黨不斷向我們的人民發射飛彈，最終，你有權保護你自己。」關於以色列是否否認對本週的爆炸事故負責，或這是其他勢力所為，赫佐格說：「我沒有暗指任何事，我只能說，真主黨在外有很多敵人，最近相當多。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130922