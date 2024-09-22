東吳水師再現！北投女大生宿舍見「泥水瀑布」　校友：10年都沒變

受到熱帶性低氣壓（TD19）及低壓帶的接連影響，近兩日台灣各地不斷降下豪大雨，也帶來了淹水災情。今（22）日晚間北部出現大豪雨，而位於台北市北投區的東吳大學，榕華宿舍內就出現「泥水瀑布」，讓「東吳水師」經典畫面再現，畫面曝光也引出校友驚呼「過了10年還是沒變！」
事實上，過去東吳大學曾數次在大雨時淹水，而2017年更出現汪洋一片，因此被許多學生、校友戲稱為「東吳水師」，拿三國時代吳國(東吳)最精銳的水軍部隊，幽默方式來代稱校內遭遇淹水的災情。
不少校友看完影片後，也紛紛回應，「10年前也住這棟，樣子完全沒變，學妹辛苦了」、「東吳水師經典再現」、「比颱風還嚴重，明天是要怎樣上課」。事實上，今（22）日截至晚間9點40分，台北市北投區累積雨量高達269毫米，位居全台第5名，也難怪會有「東吳水師」事件再現。
🟡今日全台累積雨量排行前10名（截至22日晚間21:40）
第1名：新北市瑞芳區 累積雨量323毫米
第2名：新北市平溪區 累積雨量318毫米
第3名：新北市萬里區 累積雨量277毫米
第4名：新北市雙溪區 累積雨量270毫米
第5名：台北市北投區 累積雨量269毫米
第6名：屏東縣三地門鄉 累積雨量256毫米
第7名：新北市石碇區 累積雨量254毫米
第8名：高雄市大樹區 累積雨量252毫米
第9名：屏東縣內埔鄉 累積雨量252毫米
第10名：屏東縣瑪家鄉 累積雨量251毫米
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事實上，過去東吳大學曾數次在大雨時淹水，而2017年更出現汪洋一片，因此被許多學生、校友戲稱為「東吳水師」，拿三國時代吳國(東吳)最精銳的水軍部隊，幽默方式來代稱校內遭遇淹水的災情。
不少校友看完影片後，也紛紛回應，「10年前也住這棟，樣子完全沒變，學妹辛苦了」、「東吳水師經典再現」、「比颱風還嚴重，明天是要怎樣上課」。事實上，今（22）日截至晚間9點40分，台北市北投區累積雨量高達269毫米，位居全台第5名，也難怪會有「東吳水師」事件再現。
🟡今日全台累積雨量排行前10名（截至22日晚間21:40）
第1名：新北市瑞芳區 累積雨量323毫米
第2名：新北市平溪區 累積雨量318毫米
第3名：新北市萬里區 累積雨量277毫米
第4名：新北市雙溪區 累積雨量270毫米
第5名：台北市北投區 累積雨量269毫米
第6名：屏東縣三地門鄉 累積雨量256毫米
第7名：新北市石碇區 累積雨量254毫米
第8名：高雄市大樹區 累積雨量252毫米
第9名：屏東縣內埔鄉 累積雨量252毫米
第10名：屏東縣瑪家鄉 累積雨量251毫米