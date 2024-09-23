澤倫斯基抵美國　將提出烏克蘭「勝利計畫」

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達美國賓夕法尼亞州展開至關重要訪問，期間他將會提出基輔如何終結跟俄羅斯戰爭的願景。法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定向美國總統拜登、副總統及民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）說明烏克蘭的計畫。澤倫斯基在社群媒體發文說：「我們已經抵達美國，會將烏克蘭的勝利計畫提交我們所有盟友討論。」前往紐約和華府之前，他先從賓州展開這項「特別訪問」。澤倫斯基沒有就此詳述。他在飛賓州的飛機上錄製影片說：「烏克蘭會向美國提出勝利計畫，美國總統會是第一個看到完整內容的人。」澤倫斯基表示，接下來還會向「我們所有夥伴國家領導人」，以及美國國會和「兩位總統候選人」提出這項計畫。「今年秋天將會決定這場戰爭接下來如何演變…當前這一代國家領導人、那些位居最高位的人，他們的功過現在就要決定。」澤倫斯基試圖說服拜登允許基輔運用西方國家提供的長程武器打擊俄羅斯境內目標，他強調，此舉將改變這場戰爭走向。（譯者：何宏儒）1130923