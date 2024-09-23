鋒面滯留在台灣頭上！今「4地區」風雨最大　雨勢趨緩時間點出爐

暴雨狂炸，全台有感，南北最慘！昨（22）日大台北和台南以南的民眾可說是渡過一個相當憂鬱的週末，從早到晚雨勢不斷，低壓帶的暴雨宛如颱風過境般，踏出門身體就濕了，今（23）日上午，各地降雨會有一點趨緩的小空檔，但南北風交會的「滯留鋒面」仍在台灣北部，午後「新竹以北、宜蘭、花蓮及中部山區」又要小心豪大雨威脅，今天降雨熱區集中在北台灣。
昨天暴雨太有感！大台北紫爆「雨下整夜」
昨天低壓帶的威力不輸颱風，中央氣象署頻頻發布「豪雨特報」和「大雷雨國家警報」，統計昨天24小時累積總降雨量，新北平溪426毫米最高，新北瑞芳412毫米第二，新北雙溪、萬里、汐止、石碇及台北北投、基隆七堵、暖暖等地，24小時累積總降雨量也都在300毫米以上，雨量相當驚人。
今天上午雨勢短暫空檔 午後對流爆發又有豪雨
隨著低壓帶持續往西移動，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒說明，今日清晨至上午，各地整體降雨逐漸趨緩，但近中午至傍晚，因為白天太陽熱力作用影響，午後對流將會再度發展起來，比起昨日的南北齊轟，今天降雨熱區主要集中在北台灣。
「新竹以北、宜蘭、花蓮」及「苗栗、台中、南投山區」，在今天午後，要特別注意短延時強降雨，且有局部大雨或豪雨發生的機會，林得恩提醒，前2天累積的前期降雨已經非常多，今天持續面對較大雨勢，風險也會更加增大，需特別注意防範。
明天降雨正式趨緩 週三後午後雷陣雨接力
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說明，南北風對峙的滯留鋒面，還會在北部、東北部存留，要等到今晚，太平洋高壓持續增強，南風取得更大的優勢之後，才會逐漸向北離開。明（24）日高壓偏南風為主要影響台灣天氣的系統，天氣型態可望回到夏季型比較正常的午後雷雨天氣。
氣象署也提及，週三（9/25）開始水氣又會慢慢增加，台灣屆時的風向以「東北風到偏東風」為主，所以在迎風面的北部、東北部地區全天不定時會有局部短暫陣雨，其它地區則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但由於預報較後期，實際天氣情況還需觀察。
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昨天低壓帶的威力不輸颱風，中央氣象署頻頻發布「豪雨特報」和「大雷雨國家警報」，統計昨天24小時累積總降雨量，新北平溪426毫米最高，新北瑞芳412毫米第二，新北雙溪、萬里、汐止、石碇及台北北投、基隆七堵、暖暖等地，24小時累積總降雨量也都在300毫米以上，雨量相當驚人。
今天上午雨勢短暫空檔 午後對流爆發又有豪雨
隨著低壓帶持續往西移動，臺灣大學大氣科學博士林得恩提醒說明，今日清晨至上午，各地整體降雨逐漸趨緩，但近中午至傍晚，因為白天太陽熱力作用影響，午後對流將會再度發展起來，比起昨日的南北齊轟，今天降雨熱區主要集中在北台灣。
「新竹以北、宜蘭、花蓮」及「苗栗、台中、南投山區」，在今天午後，要特別注意短延時強降雨，且有局部大雨或豪雨發生的機會，林得恩提醒，前2天累積的前期降雨已經非常多，今天持續面對較大雨勢，風險也會更加增大，需特別注意防範。
明天降雨正式趨緩 週三後午後雷陣雨接力
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說明，南北風對峙的滯留鋒面，還會在北部、東北部存留，要等到今晚，太平洋高壓持續增強，南風取得更大的優勢之後，才會逐漸向北離開。明（24）日高壓偏南風為主要影響台灣天氣的系統，天氣型態可望回到夏季型比較正常的午後雷雨天氣。
氣象署也提及，週三（9/25）開始水氣又會慢慢增加，台灣屆時的風向以「東北風到偏東風」為主，所以在迎風面的北部、東北部地區全天不定時會有局部短暫陣雨，其它地區則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，但由於預報較後期，實際天氣情況還需觀察。