曝國民黨設定「這人」為破口　郭正亮：搞不好第一個會期就陣亡

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交通部前部長長李孟諺因捲入桃色風波請辭，新任交通部長由陳世凱接任，但出身幕僚、發言人的他，遭到外界質疑年輕、沒交通專業。對此，前立委郭正亮認為，陳世凱被國民黨設定作為破口，搞不好第一個會期就陣亡。郭正亮22日在節目《張雅婷辣晚報》表示，國民黨將陳世凱設定作為破口，此舉很聰明，就是要凸顯總統賴清德多不按牌理出牌。未來兩個月，交通部長開委員會，立刻就會見真章，因為每天從早上在那站4、5個小時，如果有人要讓他難看，甚至不會讓他走，整個輪著質詢，就很容易出包。郭正亮說，據他所了解，在歷史上，交通部各個比較大的團體都比較偏藍，所以國民黨會得到很多的情報，而交通部又是最容易出事的單位，若資訊掌握不準確，馬上就爆了，「陳世凱就等著看吧，就不要出事件」。郭正亮也質疑，交通部長幾乎每天都要備詢，壓力很大，陳世凱怎麼敢接？有些部會叫他去接，他還不敢接，比如若叫他接國防部長就真的會怕怕的，但國防部長顧立雄還真敢，但顧立雄是先接了國安會秘書長，有打了一點底，可陳世凱是政研所畢業的，不僅沒有交通的資歷，也沒有當過立委，可以說是「零底」。郭正亮認為，陳世凱真勇敢，但搞不好第一個會期就陣亡。