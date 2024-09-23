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勞動部：政府明年度編列1300億元勞保基金撥補　規模微幅成長

記者林則澄／台北報導

▲勞動部表示，勞保基金預估明年度保費收入5168億餘元，給付支出6017億餘元，不過政府已有編列1300億元撥補，加計投資收益等，預估勞保基金規模仍將呈現微幅成長。（圖／記者林則澄攝，2024.08.27）
▲勞動部表示，勞保基金預估明年度保費收入5168億餘元，給付支出6017億餘元，不過政府已有編列1300億元撥補，加計投資收益等，預估勞保基金規模仍將呈現微幅成長。（圖／記者林則澄攝，2024.08.27）
勞動部表示，勞保基金收入除了保費，還有基金投資收益與政府撥補，明（2025）年度政府編列1300億元撥補，加計投資收益等，預估規模將呈微幅成長而且安全無虞，還請社會大眾無須擔心。 

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勞動部指出，勞保基金預估明年度保費收入5168億餘元，給付支出6017億餘元，不過勞保基金收入非僅保費收入，還有包含基金投資收益與政府撥補，明年度政府已有編列1300億元撥補，加計投資收益等，預估勞保基金規模仍將呈現微幅成長。

媒體報導，2025年勞保基金的保費收入達到5168億餘元，然而給付金額卻有6017億餘元，收不抵支約莫849億元，收支逆差持續成長，顯示改革的迫切性。勞動部澄清，收不抵支849億元是其自行加減預估，而該數據尚未計入保費以外收入，亦非實際發生數目，不是本部所列數據，未來餘絀數仍須待決算數發生才能確定。

勞動部強調，政府穩定撥補勞保基金，基金安全無虞，還請社會大眾無須擔心。 

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