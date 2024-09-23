失業率居高不下！中國多所大學現「本研倒掛」現象　內卷風氣加劇

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中國當局近來公布統計數據，8月份，不含在校生的16歲至24歲青年失業率為18.8%，比上月上升1.7個百分點，連續兩個月上升，創今年以來新高。中國青年失業率居高不下，不少學生因就業困難，選擇繼續讀研究所，中國研究所大量招生，使得研究生的人數超過本科生，出現了被稱為「本研倒掛」的現象，引發關注。中國國家統計局20日公布，8月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率升至18.8%，比起7月的17.1%高出1.7個百分點，為去年12月恢復發布青年失業率以來最高水準；8月25至29歲青年失業率從7月的6.5%上升到8月的6.9%。根據《自由亞洲電台》報導，近年來，隨著中國青年失業率居高不下，中國研究生的招生規模正在迅速擴大。在2023年，中國研究生教育招生人數約為七年前的一倍。中國教育部公佈的數據顯示，在2023年，中國普通本科招生478.16萬人、研究生招生130.17萬人，總體而言本科生數量仍高於研究生。不過在985/211大學中，「本研倒掛」的現象非常顯眼。據知乎用戶周瑞、微信公眾號「星球數據派」根據公開數據所作的整理，在中國排名前列的高校清華大學、北京大學、浙江大學、復旦大學，今年研究生新生人數都超過了本科生新生，其比例分別是2.37、3.19、1.54和2.84，而在今年新生人數方面出現「本研倒掛」現象的985/211高校數量更是超過了40所。985高校、211高校是指按「985工程」和「211工程」重點培育項目的大專院校，兩者合稱為「雙一流」高校。旅居美國、曾任上海同濟大學政治與國際關係學院教授的邱家軍透露，在他於同濟大學任教時，那裏的本科生就業率就已經十分堪憂，他們給學校回報所謂的「找到工作」，只是拿到了一個意向合同，還不是正式的簽約。他進一步表示，由於找工作困難，因此大量本科生畢業後就去讀研，而目前研究生的就業前景也很不樂觀，「我也是前幾天給我們學校的一位同事打電話聊這個事情，他說現在研究生都很難找到工作，本科生就更不用說了。」中國不少大學「本研倒掛」的現象已引起注意，在社群平台微博上，「蘭州大學在校研究生總量首超本科生」、「多所高校已本研倒掛」等話題衝上熱搜。有網友諷刺，「以後會不會大街上隨便拉一個都是研究生」、「延遲就業是國家大戰略，除了家長，多方都有好處」，中國財經博主「煙雨樓百年」批評「教育改革玩得太畸形了，躲就業有用嗎？」曾在北京一所藝術院校任教的向莉表示，中國高校學生研本比的失調現象已經過了多年的發展，認為這種現象將會帶來的後果是「越來越卷」，「一畢業就失業了，找不到工作，失業率太高了。失業了怎麼辦，只好再繼續讀書，其實就更卷。它是一個惡性循環」。美國之音報導，深圳一名留學顧問稱，中國將逐步延長退休年齡，就業市場騰不出工作崗位，年輕人求職將更難，只能等待就業環境轉好，才會削弱學生就讀研究所的動機。