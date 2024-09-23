邱泰源爆賴清德致電罵彭啟明　黃國昌：民眾黨早就已經示警

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衛福部長邱泰源21日爆料，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，此番言論引發熱議；而邱泰源事後也為自己用詞不當，向彭啓明以及社會大眾致歉。對此，民眾黨立委黃國昌今（23）日出席民眾黨團「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會時表示，520之前，民眾黨團就已經對於邱泰源到底適不適任衛福部長這件事情做出示警，沒想到當初提出來的質疑和懷疑，現在都成真了。對於邱泰源爆料賴清德致電罵彭啓明一事，黃國昌表示，其實大家如果回想一下，在520之前，民眾黨團就已經負責任提出示警，對於邱泰源到底適不適任衛福部長這件事情，「我們早就出了預先警告，結果我也不曉得是賴清德還是卓榮泰，執意要任命邱泰源當衛福部長」，他們當初提出來的質疑和懷疑，現在都成真了。黃國昌直言，搞得這麼難看，「我覺得看是卓榮泰院長要自己好好處理，還是要邱泰源知所進退，我想這就交給卓榮泰院長跟台灣社會做一個清楚的說明；還是因為邱泰源是賴清德的人馬，所以卓榮泰也叫不動他，如果是這個狀況的話，恐怕就要由賴清德總統自己來說明了」。