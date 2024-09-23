詹皇新紋身曝光！左臂新增「奧運五環」圖案慶祝與美國隊攜手奪金

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「詹皇」LeBron James增加了一個新紋身，今（23）日洛杉磯刺青師GANZA更新了個人社群網站，分享了自己為James增加一個五環圖案的新紋身的影片。James今年夏天代表美國男籃參加巴黎奧運，也和隊友們一起衛冕金牌，完成在該項目的5連霸。「我們真的做到了，我們把自己稱作是復仇者聯盟，我們必須實現這個目標，帶著金牌回家！ 」在將巴黎奧運男籃金牌帶回美國後，James對此成就感到相當自豪，目前他社群網站上的頭像也換成了和美國隊戰友Stephen Curry、Kevin Durant並肩作戰的畫面。為了紀念這一刻，James決定將此深刻的記憶留在自己的肌膚上，他找來過去合作過多次的紋身藝術家GANZA，在自己的左手腕上增加了一個五環的圖案。在今年的巴黎奧運上，詹姆斯場均14.2分6.8籃板8.5助攻，當選奧運男籃的MVP。其實GANZA和詹皇早有淵源，一些球迷可能還有印象，2021年James決定在右大腿上增加一個新紋身，因此找上了前者。完工之後，GANZA突發奇想，希望James能為自己畫一個紋身。James應GANZA的邀求在他的手腕上紋上了一個王冠的圖案，GANZA非常開心，在個人社群網上寫道：「非常感恩，我一直崇拜的人如此信任我的工作。感謝詹姆斯給我這次機會，也很榮幸能夠得到國王親自刺上的王冠。 」