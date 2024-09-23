中國指「匿名者64」是台獨網軍！鎖定3人公開身份　起底立案偵查

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▲「匿名者64」會將「戰果」放到網路上。（圖／翻攝自微信公眾號＠國家安全部）

中國國家安全部23日指出，今年以來，有一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對中國和港澳地區頻繁展開網路攻擊，經過深入調查後確認，「匿名者64」並非普通駭客，而是由台獨勢力豢養的網軍，經已鎖定3人立案偵查，並公開3人的姓名和照片。中國國家安全部發布一篇標題為「起底『台獨』網軍『匿名者64』」的文章，內容指出，今年以來，一個名為『匿名者64』的駭客組織，針對中國和港澳地區，頻繁展開網絡攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子螢幕、網路電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀中國政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。文章稱，「經查確認，『匿名者64』組織並非普通駭客，而是由台獨勢力豢養的一支網軍。」文章中介紹，「匿名者64」組織的真實背景是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中心。該中心專職負責對中國實施網絡認知戰、輿論戰。2023年6月，該中心以「匿名者64」組織的名義，註冊社交媒體帳號，實施網絡攻擊和反宣破壞活動。該文還起底台灣資通電軍背景，指出台灣資通電軍是台灣當局於2017年6月主導建立的「第四軍種」，2022年改革為台灣「國防部」直屬機構，主要承擔電子作戰、訊息作戰、網路作戰及軍線維護管理等職能，是台灣當局對大陸實施網絡作戰的主力。台灣資通電軍一經成立，便對大陸大肆開展各類網路滲透破壞活動。並進一步稱，「匿名者64」是「危害網路空間安全的毒瘤」。一方面，以大陸國防軍工、航空航天、能源基建等領域為重點，搜尋目標定向實施網路攻擊，妄圖竊取敏感數據資料，為台灣當局蒐集情報。「另一方面，頻繁扭曲網絡輿論，雇傭水軍，借機生事，放大矛盾，挑唆對立，從中漁利。」文章指出，自「匿名者64」成立以來，已經在社交媒體上發布70多條動態，用「戰果」博人眼球，，吸引流量，曝光的攻擊目標涉及戶外電子螢幕、自動售賣機、網路電視等聯網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，試圖營造出大陸網路安全防護極為脆弱的假象。不過文章強調，經中國國家安全機關和查發現，「匿名者64」攻擊的網站大多是山寨版的假官方網站，或長期無人關注的「僵屍」網站，更有甚者是該組織通過P圖等方式製作而成。例如，8月2日，一家小型互聯網企業運營的網站遭「匿名者64」組織攻擊，因該網站掛載了多家高校官方論壇的登錄地址，就被「匿名者64」組織硬說成「控制了大陸40所高校的官方論壇」。最後，文章還公布了遭指稱台灣網軍的身份，指出目前中國國家安全機關鎖定了實施相關網路攻擊活動的台灣人員身分訊息，其中包括台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸。國家安全機關已依法對3人立案偵查。