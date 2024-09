國泰航空台北信義區快閃活動！免費喝氮氣咖啡　闖關抽機票折抵金

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國泰航空「Feels good to move 由心起動」快閃店在新光三越A8北大門。(圖/國泰航空提供)

▲現場還展示國泰航空機上備品及一系列品牌質感旅行選物。(圖/國泰航空提供)

▲台灣虎航2024十週年慶便宜機票大促銷優惠,​​​​​​​9月26日限定「尊榮虎tigerprime」優先購票「全航線100元、510元、1010元」起單程未稅;「全虎迷」則於9月27日起開搶「全航線510元、1010元」起單程未稅。(圖/記者蕭涵云攝)

航空迷和喜歡出國的朋友,現在有不用飛也能體驗的沉浸式旅程,國泰航空即日起至9月28日,在台北新光三越信義新天地A8館打造「Feels good to move 由心起動」快閃活動,現場免費開喝「國泰 亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣咖啡飲品,以登機證造型的集點卡免費體驗,還有機會抽中香港及東京來回商務艙機票折抵金、「新台幣1000元」任選航點機票折抵金等好禮。國泰航空打造展現品牌理念的「Feels good to move 由心起動」快閃活動,即日起至9月28日,在台北新光三越信義新天地A8館降臨一座融合登機門與機艙等飛行元素的沉浸式空間,源自桃園與香港國際機場的跑道視覺特色為設計靈感,讓民眾不用飛就能感受出國旅程。民眾現場加入或出示國泰航空的國泰會員號碼,就能免費兌換由「國泰 亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣咖啡飲品,像是一上飛機就被空姐遞上迎賓飲。接著,還可走入還原度極高的機艙拍照留念;並在「飛向世界」航點牆,探索國泰航空跨越全球200多個航點,參與票選出最嚮往的旅行目的地等。現場更展示國泰航空機上備品及一系列品牌質感旅行選物,包含頭等艙及商務艙Bamford機上備品、國泰x Samsonite 行李箱、國泰x Start From Zero全新特別版備餐間收納箱、空中巴士A321neo模型套裝等,儀式感滿滿。參與民眾可拿到一張登機證造型的集點卡,只要完成全數關卡,並於現場打卡分享至社群,就能參加抽獎。有機會抽中香港及東京來回商務艙機票折抵金、「新台幣1000元」任選航點機票折抵金、國泰x愛陶樂日常餐具套裝等限量品牌好禮。另外,台灣虎航2024十週年慶「台虎十年、隨10起航」,祭出超殺 便宜機票 大促銷優惠,9月26日限定「尊榮虎tigerprime」優先購票「全航線100元、510元、1010元」起單程未稅票促優惠;「全虎迷」則於9月27日起開搶「全航線510元、1010元」起單程未稅票促優惠;旅遊搭乘期間為2024年9月26日至2025年3月29日。提醒大家,以上優惠票價限同時購買來回程;日本、越南、韓國、泰國、澳門都在優惠範圍,部分航線搭乘期間依目前開賣之官網班表公告為主。