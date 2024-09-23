今永昇太7局無失分！第15勝到手　追上松坂大輔紀錄、並列日投第3

我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥小熊隊今（23）日以5：0戰勝華盛頓國民隊，小熊日籍強投今永昇太今天主投7局無失分，幫助球隊完封對手，自己也勇奪本季第15勝。這樣的好表現，讓他追趕上前輩松坂大輔（2007年）的紀錄，並列日本投手新人年勝場數第3多的。這位日本左投此役主投7局用94球，僅被敲出6支安打0失分，飆出4次三振，且沒有投出保送，繳出優質先發內容，防禦率也下降到2.91，以勝投候選人身分退場。之後小熊後援Ethan Roberts、Trey Wingenter也順利完成任務，幫助球隊守住順利。今天的比賽雖然因雨延遲了2小時20分鐘，但全場3萬名觀眾的熱情不減，這一季小熊隊已經無緣季後賽，不過打者依然用手中的球棒回應粉絲的熱情，Mike Tauchman首局首打席開轟，幫助球隊先馳得點，鈴木誠也在之後也敲出帶有打點的安打。第4局Michael Busch、Miguel Amaya先後敲出全壘打，單局打回3分，球隊5：0完封國民。憑藉著這一場勝利，今永昇太拿下本季第15勝，追平2007年的「平成怪物」松坂大輔，並列日本投手在新人年拿下勝投數第3多的紀錄，僅次2012年達比修有、2016年前田健太共同保持的16勝。