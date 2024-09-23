稱賴清德實力遠不及「這人」　邱毅喊話藍白：新會期有勇有謀！

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立法院新會期於上周五開議，藍白隨即攜手退回中央政府總預算案，對此前立委邱毅表示，現在藍白似乎清醒，懂得如何做好在野黨角色，希望在野黨能有勇有謀，能持續保持火力，另認為賴清德實力上遠不及陳水扁，當年陳水扁都可以被幹翻，「更何況是跳樑小丑的賴清德？」邱毅表示，新會期開始，藍白陣營都醒了，看到民眾黨主席柯文哲的處境，藍白陣營清楚，現在面對賴清德的凶殘狠辣，退一步即無死所，與其坐等賴清德的屠刀揮至，還不如先發動攻勢。邱毅說，首先是立委高金素梅退回中央政府總預算案，這是史無前例的狠招。以前在野黨總是虛偽的很，害怕媒體批評，所以只敢小小刪些預算，或凍結部分預算擺個姿態。現在高金素梅不再忍了，賴清德要胡搞鬥爭，在野黨就讓民進黨政府動不起來。其次是民眾黨立委黃國昌出招，在總質詢時出招，檢舉NCC代主委翁柏宗。踢爆NCC主管媒體，過年時送禮，送禮費用由媒體老闆埋單，這種行為就是貪污圖利，黃國昌當場問行政院長卓榮泰「辦不辦？」另揭發三立電視買味全公司埔心牧場，當時桃園市長鄭文燦替三立把農牧用地改為商業用地，土地價值暴增，這既是明顯圖利，也可能是貪污，黃國昌一樣問卓榮泰「辦不辦？」邱毅說，國民黨也不再沉默怕事，目標直指賴清德本命區台南市，從賴清德到黃偉哲圖利大金主富立建設，不但給予超高容積獎勵，而且還為其變更土地使用地目，使其土地價值暴增。甚至富立建設董事長陳聰徒還身兼台南市都審會委員，選手兼裁判，種種胡作非為都已明顯構成貪污圖利。邱毅指出，自己在去年大選期間，就已頻頻提醒要大膽揭露賴清德在台南做土皇帝時弊案，但當時藍白都顧忌可能被反噬。就是這種遲疑和膽怯，使賴清德小人得志，沐猴而冠，贏得大選，他也由原本被動情勢轉為主動出擊。最後邱毅說，現在藍白似乎清醒了，懂得如何做好在野黨角色，不過還是希望在野黨能有勇有謀，能持續保持火力，賴清德比當年的陳水扁更狠，但在實力上遠不及陳水扁，當年陳水扁都可以被幹翻，「更何況是跳樑小丑的賴清德？」