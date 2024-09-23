民眾黨對大法官被提名人提14問　黃國昌：若不交功課很難獲支持

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司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉在內的7位大法官，將於今年10月底任期屆滿，總統府日前召開記者會公布新任大法官被提名人選，包含將提名首位女性司法院長張文貞，及國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長等人。對此，民眾黨團今（23）日上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官請回答」記者會，針對司法院正副院長被提名人提出問卷調查，民眾黨立院黨團總召黃國昌也強調，「回不回問卷，將會對本黨團的人事同意權產生關鍵影響」。黃國昌表示，既然要談實質審查、嚴格審查，民眾黨團對被提名人提出問卷調查，針對司法院院長、副院長提出14問，這些問題都是要當司法院正副院長所必須要有的基本法學概念，且必須清楚跟台灣社會說清楚、講明白，包含司法改革、大法官任期與遴選制度、修憲門檻、性別認同與權利保障、制度評析等內容。黃國昌也特別強調，針對司法院大法官提出問卷，要求在審查前實質回答，相信這一屆被提名為司法院大法官的人都非常熟悉，因為當時他還在學界時，就組成了民間監督大法官聯盟，要求的程序就是被提名擔任司法院正副院長、大法官，必須要回覆對於司法改革的看法、憲政理念、重要憲法議題以及人權保障議題，所採取的立場是什麼；而被提名的司法院大法官裡面，有非常多過去自己就參與了民間監督大法官聯盟。黃國昌也提到，2016年，前總統蔡英文提名司法院正副院長及大法官的時候，當時時代力量黨團也發出類似問卷，那時候司法院正副院長2個人、大法官5個人，全部回覆問卷；而現在立法院職權行使法明確修正，這些大法官被提名人攸關國家憲政秩序及人民所關心的司法政策議題走向，因此民眾黨提醒所有被提名人回覆問卷，「回不回覆問卷，將會對接下來實質審查程序當中，本黨團成員的投票意向造成關鍵性的決定影響。」黃國昌也說，具體這14問內容非常多，會後將以掛號方式，送達司法院正副院長及大法官被提名人，也希望被提名人，不要忘了初衷。黃國昌指出，民眾黨立場很明確，會嚴格審查，就事論事，目前為止，黨團成員意向很清楚，司法院正、副院長被提名人，必須要取得民眾黨團支持，「我想大家都看得出來，用微乎其微來形容，應不為過。」至於其他大法官被提名人，也會嚴格審查，要爭取民眾黨支持，基本功課就是好好回答這些問卷，若連問卷都不交，要取得民眾黨支持會是非常困難。