許效舜能感受「訊號」！超強靈感準到苗可麗驚呆　曝入圍金鐘心聲

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▲▼今（23）日特別舉辦入圍茶敘，許效舜（左）與苗可麗（右）親自出席，特別和遠在廈門工作的澎恰恰連線。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲苗可麗（左）、許效舜（右）以澎恰恰三人在《超級夜總會》中各司其職，從不曾爭執過。（圖／記者吳翊緁拍攝）

節目《超級夜總會》開播13年，睽違10年又再度入圍今年金鐘獎節目類「入圍綜藝節目主持人獎」，苗可麗同時入圍戲劇類金鐘《迷你劇集女配角（愛愛內含光）》，可謂雙喜臨門。今（23）日特別舉辦入圍茶敘，許效舜與苗可麗親自出席，和遠在廈門工作的澎恰恰連線。許效舜透露自己從小就能感受特殊「訊號」，超強靈感準到讓苗可麗驚呆，兩人也曝光自己入圍金鐘獎的心聲。談到10年後節目又再度入圍，許效舜及苗可麗都難掩興奮，許效舜在得知入圍時就想，自己怎麼有這麼多福報，當下電話不停，苗可麗則表示希望評審委員會看到是整個工作團隊的辛苦，因為節目都是在戶外錄影，而節目甘苦除了未知的天氣外，每次節目錄影就要9小時，苗可麗說：「上台前都不敢喝水。」許效舜透露，錄影時經常遇到雨天，天氣冷的時候還得在帽子裡放暖暖包，觀眾也都穿著雨衣看錄影沒有人離開，他記得曾有次在錄影時下著大雨，兒子想回去媽媽硬要看錄影，媽媽便把兒子用雨衣包了三層放在桌上，讓兒子在桌上睡覺。苗可麗坦言，以前都很期待入圍，但沒入圍時落空也是非常大。他們記得曾有新加坡觀眾回饋，每次看節目的時候，就是讓全家團聚的一天，全家人都會回家一起看。許效舜也透露，自己從小就特別有「靈感」，腦袋長歪歪，「從小五兄弟我長最醜，我說要進演藝圈，家人說怎麼敢去，所以我想行使這個功能就去吧。」透露自己有時候能感受到「訊號」，卻不一定能說，神準的地步連苗可麗都驚嘆。苗可麗這次兩天金鐘獎都將參與，她笑說從她主持《超級夜總會》之後節目就未入圍過，心想是自己的關係嗎？她很感謝兩老的力挺，許效舜就稱讚她有A咖的氣勢，很好CUE，他們三人在節目中有很好的分工，澎恰恰就是總導演，負責核心工作，苗可麗則扮演傻大姊，而自己就是負責來亂的，每人功能都非常完整，三人多年工作從未爭執過，但觀眾有為搶位子爭執過。