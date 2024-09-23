民進黨創黨38周年　賴清德喊話資深黨員：做不夠請多指教鞭策

我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨將即將在本周六迎來38年黨慶，今（23）日舉辦「創黨暨建黨先進聯誼餐會」，邀請資深黨員重返圓山飯店，感謝當年民主前輩的勇敢付出，主席賴清德致贈創黨先進「民主金牌」，由創黨先進代表、民進黨圓山創黨召集人游錫堃代表領取。賴清德致詞時說，自己將會延續創黨精神，持續壯大民進黨，若我率領民進黨做得不夠，也請多多指教、多多鞭策，讓團隊肩負起台灣人民交付的重擔和責任。民進黨創黨38周年紀念活動以「守護台灣第一品牌」、「民主路一直走」為概念，今日舉行「創黨暨建黨先進聯誼餐會」，邀請資深黨員重返圓山飯店，感謝當年民主前輩的勇敢付出。賴清德也特別致贈創黨先進「民主金牌」，由創黨先進代表、民進黨圓山創黨召集人游錫堃代表領取，彰顯創黨及建黨前輩，對台灣民主發展重要及深遠的影響，感謝創黨及建黨前輩這一路對台灣民主的付出，為下一代的民主點燃希望，並藉此傳承珍貴經驗，讓台灣的本土精神能夠繼續茁壯，薪火相傳。賴清德致詞說，感謝前輩們犧牲奉獻，突破戒嚴時代種種的封鎖，才能讓年輕一代的台灣人，擁有民主自由的生活方式。就像前主席游錫堃所言，民主自由需要用心照顧，甚至必要的時候，還要用愛國志士與獨裁者的血來灌溉，才能繼續成長茁壯。所以過去有很好的成果，但是為了未來，要繼續壯大這個目標，一代又一代、一棒接一棒，才能讓世世代代的台灣人都能夠當家做主。賴清德說，當年前輩們豎立了民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，這不只是民進黨創黨的精神，也是民進黨永遠不變的堅持，更加是台灣社會的共同資產。這塊招牌是所有前輩共同冒著生命危險打下來的，唯有秉持這樣的精神，民進黨才能持續得到社會大眾的信任和支持。賴清德提到，今年1月13日，民進黨得到台灣人民再次託付，在總統蔡英文2屆8年後，讓他繼續帶領國家繼續往前邁進，並已決定和副總統蕭美琴共同將選舉補助款全數捐出，分成三等分使用。第一捐作社會公益，第二提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧以及年輕黨工出國歷練深造，必須要繼續栽培人才，第三依照規定回捐給黨。賴清德說，為感念創黨、建黨前輩的付出，黨中央設立了「創黨及建黨黨員－生活照顧計畫及急難紓困實施方案」，同時也請各地方黨部積極訪視，要來照顧所有有需要的前輩，持續關心創黨及建黨黨員的生活。賴清德說，自己身為總統和民進黨的黨主席，一定秉持民進黨建黨的目標，來落實三個重要的使命，首先是守護國家生存發展，永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途由2300萬人共同決定；第二是保護全體國人生命財產安全，要繼續強化國防力量，也必須不斷發展經濟，特別要和民主陣營站在一起，共同發揮力量阻擋獨裁者輕舉妄動。因為台灣人民熱愛和平，台灣社會與人為善，如果能夠對等尊嚴，也願意和對岸中國來進行交流合作；第三是照顧2300萬人的生活，不只是發展經濟，要讓科技產業繼續發展，中小企業更加需要照顧。有經濟、有發展，更要照顧弱勢者，讓每一個人都可以在這塊土地過正常的生活。賴清德說，自己時常和年輕一輩的黨公職，分享過去的歷史，因為只有了解過去前輩們不顧生命危險、為台灣打拚的故事，才能理解民主自由的難能可貴，得來非常非常不容易，也才能更加珍惜服務人民的機會。民進黨全體黨公職的任務，就是傳承民進黨的歷史與精神，並且培育更多優秀的人才，帶領台灣和民進黨大步向前。賴清德也提及在928當天，黨中央會在高雄舉辦民進黨入黨簽名見面會，要讓更多年輕世代加入民進黨、壯大民進黨，同時也壯大台灣。同時也公布了「美德青年育才計畫」，透過選舉補助款的挹注，每年會提供黨內年輕的黨公職獎助學金，鼓勵大家到國內、外持續進修，開拓青年政治工作者的視野。賴清德說，過去前輩們帶領台灣走出威權的黑暗，迎向民主自由的光明，現在台灣已經是世界的台灣，堅定與世界的民主同盟站作伙，民進黨一定要繼續肩負起歷史的任務，持續帶領台灣走向國際，讓子孫有更好的未來。最後賴清德表示，當然這個責任很重，如果自己率領民進黨中央黨部做得不夠，也敬請前輩們多多指教、多多鞭策，讓團隊能夠繼續向前走，成功肩負起台灣人民交付的重擔和責任。