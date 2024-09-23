9/27接獲手機警訊別緊張！高雄2區演練「森林火災」細胞測試廣播

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▲森林護管員搶救地表火情形。（圖／林業保育署）

為提醒民眾小心用火，減少森林火災發生，農業部林業及自然保育署今（23）日表示，預定在9月27日14時30分至15時30分，針對高雄市田寮區、旗山區，演練發布「森林火災」細胞廣播測試警訊，相關區域尚無森林火災高風險之狀況，請接獲手機警訊民眾莫驚慌。臺灣位處季風氣候區，受到盛行季風交替及地形阻隔影響，每年十月起至隔年四月梅雨季節來臨前，是中南部乾燥季節，也是森林火災好發期。林業保育署指出，108至112年間臺灣每年平均發生53.4起森林火災，平均被害面積56.7公頃，而統計歷年森林火災事件發生原因，有97%是人為因素所引起。為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，該署於112年建立林火風險評估系統，運用資料同化技術整合衛星氣象資訊，計算林火天氣指數(Fire Weather Index, FWI)產製臺灣林地林火潛在風險，並推估未來7日之林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。此外，倘特定地區連日乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，避免森林火災發生。林業保育署說明，本次防災簡訊預計於113年9月27日(星期五)14時30分至15時30分期間發布，發送時間僅持續五分鐘，測試警報內文如下：【演練】 【森林火災警戒】演練警訊發送測試，收到請勿驚慌【Forest Fire Alert Drill】Please don’t panic. 林業保育署(FANCA) 0800-000930」。林業保育署再次提醒，乾燥季節、森林火災好發期即將到來，國人務必謹慎注意用火安全。依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。此外，國人若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）或119消防中心，共同防範森林火災，守護臺灣山林資源。