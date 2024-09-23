12強賽／辜仲諒再度開砲！直言職棒一直在退步　拖累台灣整體實力

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▲棒協理事長辜仲諒，先前曾在U18亞青中華隊的練習賽上勉勵國手，但強調第四棒短打是小學生水準，引發熱議。（圖／中華棒協提供）

世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽，將於11月在台灣的台北大巨蛋進行預賽，中華棒協在今（23）日舉辦B組預賽的賽事記者會，並公布本次賽事的票價相關資訊。在辜仲諒的致詞中，他先是指出，棒球是台灣的國球，本次12強賽事目標只有拿冠軍接著他提到近期剛落幕的U18亞青賽，表示：「相隔這麼多年，終於又在U18打下冠軍，真的很不容易，因為過去U18一直都是日韓的天下。」隨後話鋒一轉，說道：「此外，辜仲諒再次強調：「」最後則緩頰說道：「雖然我是WBSC副會長，不該講這個話，但身為中華民國棒協的理事長，我關心的還是中華隊的棒球水準，希望能為國爭光。」