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12強賽／辜仲諒再度開砲！直言職棒一直在退步　拖累台灣整體實力

記者林之越/台北報導

▲▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒參加世界12強賽的B組預賽記者會時，致詞時再度說出重話，直言中職必須要再加油，因為基層一直在進步，而職棒卻一直在退步。（圖／NOWnews資料照）
▲▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒參加世界12強賽的B組預賽記者會時，致詞時再度說出重話，直言中職必須要再加油，因為基層一直在進步，而職棒卻一直在退步。（圖／NOWnews資料照）
世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽，將於11月在台灣的台北大巨蛋進行預賽，中華棒協在今（23）日舉辦B組預賽的賽事記者會，並公布本次賽事的票價相關資訊。中華民國棒球協會理事長辜仲諒致詞時，先是表揚U18中華隊在亞青賽奪冠後，卻又再度說出重話，指出台灣職棒一直在退步，且打擊真的太差，拖累了台灣整體的棒球實力，一定要再加強。

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設下世界第一「天標」　喊話：一定要改進

在辜仲諒的致詞中，他先是指出，棒球是台灣的國球，本次12強賽事目標只有拿冠軍。並提到，日前台灣在棒球的世界排名，從第4名上升排到第2名，喊話目標要是變成第1名，並表示雖然要超越日本是不容易的，但總是要有目標的。

接著他提到近期剛落幕的U18亞青賽，表示：「相隔這麼多年，終於又在U18打下冠軍，真的很不容易，因為過去U18一直都是日韓的天下。」隨後話鋒一轉，說道：「但我們的職棒真的是必須要加油，拖累我們整個棒球，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球實力。

此外，辜仲諒再次強調：「我們打擊真的太差了，一定要加強，才有辦法跟得上世界第二，世界第二是我們的平均，但職棒沒有世界第二，我們一定要改進。」最後則緩頰說道：「雖然我是WBSC副會長，不該講這個話，但身為中華民國棒協的理事長，我關心的還是中華隊的棒球水準，希望能為國爭光。」

▲棒協理事長辜仲諒親自到場恭喜中華職棒新會長蔡其昌正式上任。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.19）
▲棒協理事長辜仲諒，先前曾在U18亞青中華隊的練習賽上勉勵國手，但強調第四棒短打是小學生水準，引發熱議。（圖／中華棒協提供）

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