12強賽／辜仲諒再度開砲！直言職棒一直在退步　拖累台灣整體實力

世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽，將於11月在台灣的台北大巨蛋進行預賽，中華棒協在今（23）日舉辦B組預賽的賽事記者會，並公布本次賽事的票價相關資訊。中華民國棒球協會理事長辜仲諒致詞時，先是表揚U18中華隊在亞青賽奪冠後，卻又再度說出重話，指出台灣職棒一直在退步，且打擊真的太差，拖累了台灣整體的棒球實力，一定要再加強。
設下世界第一「天標」 喊話：一定要改進
在辜仲諒的致詞中，他先是指出，棒球是台灣的國球，本次12強賽事目標只有拿冠軍。並提到，日前台灣在棒球的世界排名，從第4名上升排到第2名，喊話目標要是變成第1名，並表示雖然要超越日本是不容易的，但總是要有目標的。
接著他提到近期剛落幕的U18亞青賽，表示：「相隔這麼多年，終於又在U18打下冠軍，真的很不容易，因為過去U18一直都是日韓的天下。」隨後話鋒一轉，說道：「但我們的職棒真的是必須要加油，拖累我們整個棒球，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球實力。」
此外，辜仲諒再次強調：「我們打擊真的太差了，一定要加強，才有辦法跟得上世界第二，世界第二是我們的平均，但職棒沒有世界第二，我們一定要改進。」最後則緩頰說道：「雖然我是WBSC副會長，不該講這個話，但身為中華民國棒協的理事長，我關心的還是中華隊的棒球水準，希望能為國爭光。」
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在辜仲諒的致詞中，他先是指出，棒球是台灣的國球，本次12強賽事目標只有拿冠軍。並提到，日前台灣在棒球的世界排名，從第4名上升排到第2名，喊話目標要是變成第1名，並表示雖然要超越日本是不容易的，但總是要有目標的。
接著他提到近期剛落幕的U18亞青賽，表示：「相隔這麼多年，終於又在U18打下冠軍，真的很不容易，因為過去U18一直都是日韓的天下。」隨後話鋒一轉，說道：「但我們的職棒真的是必須要加油，拖累我們整個棒球，基層一直在進步，但職棒一直在退步，拖累我們的棒球實力。」
此外，辜仲諒再次強調：「我們打擊真的太差了，一定要加強，才有辦法跟得上世界第二，世界第二是我們的平均，但職棒沒有世界第二，我們一定要改進。」最後則緩頰說道：「雖然我是WBSC副會長，不該講這個話，但身為中華民國棒協的理事長，我關心的還是中華隊的棒球水準，希望能為國爭光。」