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BOYNEXTDOOR宣布來台灣開唱！時間、地點曝光　在五股與粉絲同歡

記者陳雅蘭／綜合報導

▲BOYNEXTDOOR將於2025年4月3日來台舉辦巡迴演出。（圖／BOYNEXTDOOR X）
▲BOYNEXTDOOR將於2025年4月3日來台舉辦巡迴演出。（圖／BOYNEXTDOOR X）
韓團BOYNEXTDOOR今（23）日宣布舉辦出道以來的首次巡迴演出「KNOCK ON Vol.1」，台灣場定檔在2025年4月3日於五股「新北市工商展覽中心」登場，粉絲ONEDOOR（官方粉絲名稱）嗨翻天！

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▲出道1年4個月，BOYNEXTDOOR宣布舉辦首個亞洲巡迴演唱會。（圖／BOYNEXTDOOR X）
▲出道1年4個月，BOYNEXTDOOR宣布舉辦首個亞洲巡迴演唱會。（圖／BOYNEXTDOOR X）
BOYNEXTDOOR是2023年5月出道的男團，由SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAK等6人組成，他們除了有帥氣外表，舞蹈實力也在水準之上，目前已囊括許多頒獎典禮的「新人獎」，人氣扶搖直上。他們今年4月曾首次來高雄參加JTBC電視台舉辦的拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，明年4月確定再來台。

BOYNEXTDOOR的亞洲巡迴以南韓仁川作為首站，陸續造訪日本東京、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川後，先是到新加坡、馬尼拉、曼谷，再來才是台灣，結束寶島行後，再飛往香港、雅加達等地；目前台灣場只知道在4月3日於五股「新北市工商展覽中心」舉行，詳細票價與售票日尚未出爐，有待官方日後公告。

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