中國稱遭台國軍駭客攻擊　沈伯洋揭3重點：明顯要恫嚇國軍

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中國官媒《央視》日前報導揭露，駭客組織「匿名者64」近年頻攻擊中港澳，幕後就是國防部資通電軍所為，更公布3名報導還公布3名疑似台灣資通電軍現役軍人的姓名與照片。對此綠委沈伯洋今（23）日提出3點，認為中國此舉主要是藉此威脅恫嚇國軍，這才是背後主要的目的。對於《央視》稱台灣國軍駭客攻擊中港澳。沈伯洋分析，首先中國證據到底在哪裡？在沒有證據情況下說國軍所為，也難怪中國詐騙如此橫行，沒有證據前任意指責根本不足採信。其次是中國情蒐能力顯然要再加強，沈伯洋說，公布3名疑似台灣資通電軍現役軍人，都是原本在網路上可以搜得到資料，然後去連結是國軍對中國攻擊，顯然根本沒有好好情蒐。第三是從頭到尾用離譜、任意取得的資料，在沒有證據狀況下指控，沈伯洋說，這很明顯就是心戰的一環，對國軍或政治人物給予心理上的施壓，搭配之前通過的《台獨條例》、《國安法》與《情報工作法》，用這種方式藉此威脅恫嚇國軍，這才是真正背後的目的。