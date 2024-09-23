生理期易偏頭痛？藥師曝關鍵原因　建議日常補充5保健品緩解不適

我是廣告 請繼續往下閱讀

每個月「大姨媽」到訪時，不少女性都會發生偏頭痛的情況，藥師指偏頭痛在生理期發作通常是「女性荷爾蒙」在作祟，除了透過止痛藥之外，也建議女性若想要減少生理期頭痛發作的狀況，日常補鎂有助神經調節，也能補充魚油、維生素B群等5種保健品，緩解因荷爾蒙變化帶來的不適症狀。COFIT」藥師李昱興指出，根據台灣頭痛學會資料顯示，女性偏頭痛患者的人數是男性的兩倍，且許多女性發現自己的偏頭痛與月經週期息息相關，可能在月經來臨前發作，或在經期期間症狀更為明顯；李昱興解釋，容易出現生理期頭痛的原因在於生理期期間，由於雌激素與血清素濃度下降，會影響到大腦中的血管，導致發炎，進而引發頭痛或偏頭痛。此外，若生活習慣不佳，例如喜歡熬夜或過度節食，或是因經期前頭痛導致焦慮與壓力，這些因素都可能加劇頭痛的症狀。李昱興也提到，過去在藥局服務時，經常遇到女性顧客因經前頭痛難以忍受，前來購買止痛藥以免影響工作情緒。同時，也有男性顧客來詢問，因女朋友在生理期出現頭痛、腹痛等症狀，想了解哪種止痛藥較為合適。儘管止痛藥能有效緩解不適，但李昱興藥師建議止痛藥要適量使用，若每次一痛就吃止痛藥，長期下來可能對藥物產生依賴性，不僅對健康有害，止痛效果也可能逐漸減弱，身體出現耐藥性。李昱興強調，無論是經前還是生理期來時的各種疼痛，女性朋友都不需要過度忍耐，「該吃止痛藥還是要吃」，但除了藥物之外，其實補充鎂、魚油、維生素B群、鈣跟薑黃5種保健品，也能幫助緩解因荷爾蒙變化帶來的不適症狀：1、鎂：可舒緩神經病調節肌肉收縮。研究顯示，生理期偏頭痛與缺鎂有關，每天額外補充鎂，不僅可減輕經前症候群與經痛，能能改善停經後的不適。2、魚油：富含Omega-3，能減少經期的發炎反應，但依照台灣食藥署建議每日攝取量不超過2000毫克。3、維生素B群：尤其是B6，能調節血管收縮，減少子宮過度收縮引起的經痛。有研究發現，每日補充200毫克鎂與50毫B6，連續一個月後可顯著減少與焦慮相關的經前症狀；維生素D則有助於減輕經痛期間的疲勞感。4、鈣：有助於放鬆肌肉、協調神經系統，改善情緒。5、薑黃：薑黃含有薑黃素，具有強大的抗發炎效果，能減輕經前症候群，但每日建議攝取量不宜過多，依照世界衛生組織（WHO）的建議，一般60公斤重的成年人每日建議量不超過180毫克。李昱興也提醒，荷爾蒙變化，會隨著生理期波動，如有經前症候群或經期不適，與醫療人士討論後，適當使用止痛藥或佐以保健品，皆能有助提升生活品質。