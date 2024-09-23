第7次核試不遠？北韓再向韓飄上百穢物氣球　害仁川機場暫停起降

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北韓軍事動作頻頻！從昨（22）日晚間至今（23）日又再度向韓國空飄120多顆穢物氣球，氣球甚至飄到仁川機場上空，導致航班兩度暫停起降。韓國軍方表示，由於北韓氣球恐危害人民安全，軍方不排除採取軍事措施。此外，韓國總統室國家安保室長更指出，不排除北韓在年內進行「第7次核試驗」，以此作為震懾美日韓的籌碼。根據《韓聯社》報導，北韓自22日晚間起，再度向韓國空飄120多顆氣球，其中有30多顆落在京畿道和首爾地區。氣球夾帶了有廢紙、塑膠等生活垃圾，經檢測分析，尚未發現有害物質。不過在當地時間23日上午5時半左右，仁川機場附近上空發現1枚垃圾氣球，跑道暫停運作直到6時43分確認其墜海。接者又在上午6時55分左右，仁川機場內物流倉庫和機場空側發現垃圾氣球，航班運作再度中斷，後於7時8分重啟。韓國聯合參謀本部23日稱，北韓不斷對韓國空投穢物氣球，若該行為對國民安全構成嚴重危害或觸犯底線，軍方將果斷採取軍事措施予以應對。韓國聯合參謀本部表示，北韓自5月28日至今，前前後後已向韓國空飄22次穢物氣球，且數量多達5500顆，怒指北韓透過在國際上如此丟臉和拙劣的行徑，給韓國國民帶來不便和擔憂，是意在誘發韓國內部矛盾的低級行為。韓國聯合參謀本部表示，軍方若是直接擊落氣球，可能會發生有害物質擴散的情況，給國民安全造成更大威脅。因此，軍方其間密切關注北韓軍動向，從氣球升空地點開始進行實時追蹤監視，並在其落地後清理回收。聯合參謀本部強調，讓敵軍認清「此舉毫無所獲」是解決該問題的根本對策。近來北韓軍事動作頻頻，除了空飄氣球外，在18日向日本海方向發射彈道飛彈；北韓更在近日公開北韓領導人金正恩參觀首次公開揭露的鈾濃縮設施照。有分析人士稱，隨著美國總統大選逼近，北韓可能會升級朝鮮半島緊張局勢，以引起關注、並增加未來與美國談判籌碼。韓國總統室國家安保室長申源湜23日在韓聯社TV的節目上，就北韓實施第七次核試的可能性一事，表示北韓很有可能實施第七次核試，且隨時都能進行，時間點包括美國大選前後。他指出，為實現核彈小型化等技術升級，朝方還需要進行幾次核子試驗。朝方保持只要國務委員會委員長金正恩一聲令下就能隨時進行第七次核子試驗的狀態。但朝方將先衡量戰略利益再敲定具體時間，美國大選前後就是選項之一。而先前公開鈾濃縮設施的舉動，意在進一步凸顯朝鮮核威脅，由此引起各方關注。