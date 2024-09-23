號召員眷挽袖捐血！中油煉製事業部辦百萬CC公益捐血活動

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▲台灣中油公司煉製事業部舉辦百萬CC公益捐血活動，煉製事業部行政室副主任顏清瑞(右)率先挽袖捐血。(圖／中油煉製事業部提供)

▲台灣中油公司煉製事業部舉辦百萬CC公益捐血活動，員眷踴躍捐血。(圖／中油煉製事業部提供)

台灣中油公司煉製事業部於日前舉辦百萬CC公益捐血活動，煉製事業部行政室副主任顏清瑞率先挽袖捐血，以行動支持社會公益，吸引員眷踴躍捐血，期能紓解血荒，為需要的人提供援助。台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮表示，煉製事業部為貫徹中油百萬CC熱情公益捐血政策，乃舉辦此一百萬CC公益捐血活動，呼籲員眷一起挽袖捐血，以協助紓緩社會目前的血荒。煉製事業部百萬CC公益捐血活動，在副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮號召下，煉製事業部行政室副主任顏清瑞、採購中心主任顏豪、大林石化油品儲運中心辦公室主任潘昇煒、多角化事業處經理吳順發、秘書林榮泉等近百位的同仁與員眷踴躍捐血。許晉榮說，捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事，並共同響應捐血一袋、救人一命的愛心捐血活動。許晉榮指出，由於捐血是對人類健康事業的貢獻，是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將愛心發揮到極致，並持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會，貢獻自己的力量。