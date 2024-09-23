被封「多臂女神化身」！印度女嬰天生有14手指和12腳趾

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印度一個村莊近期誕生一名女嬰，被發現擁有14根手指和12根腳趾，由於家裡附近正好供奉多羅加爾女神（Dholagarh Devi），且廟宇中有一尊多臂女神雕像，讓村民們十分興奮，堅信此名女嬰是「多臂女神」的投胎轉世。英國《每日星報》9月21日報導，這名女嬰在印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）的珀勒德布爾（Bharatpur）出生，每隻手有7根手指，每隻腳則有6根腳趾。為女嬰接生的醫師表示：「擁有26根手指腳趾並無任何危害，雖然是一種基因異常，但這個女嬰非常健康。」其實女嬰的狀況是名為「多指症」（polydactyly）的遺傳疾病，根據Great Ormond Street Hospital醫院的說法，多指症相當常見，尤其在某些族群中更為普遍。如果父母患病，有50%機率遺傳給後代，女嬰家人尚未透露是否計劃為她進行手術，不過全村人民對女嬰的體徵都感到十分振奮。尤其女嬰的家人對這個異常狀況感到欣喜若狂，她的叔叔向媒體透露：「我妹妹生了一個擁有26根手指腳趾的女兒，我們認為她是女神化身，非常高興。」當消息傳開後，村民們甚至去醫院排隊，只為了看一眼「多臂女神」的化身，女嬰才剛出生便獲得大眾的關注。