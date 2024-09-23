龍宮貝買家出現了！出價「6位數」等待成交 　願望曝光：讓牠回家

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▲臺灣博物館的龍宮貝標本，曾一度吸引超過50萬人特地朝聖。（圖／國立臺灣博物館臉書）

▲龍宮貝殼口具有一條細長的裂縫，裂縫長達貝殼周緣的一半，像是微笑的線條。（圖／國立臺灣博物館臉書）

宜蘭頭城大溪漁民在21日清晨意外於龜山島外海捕撈到一顆寬20公分的巨大「龍宮貝」，消息曝光後引發全台民眾關注，也有學界以及博物館發聲，希望漁民放生牠，不過考量到生計，林船長仍堅持要賣。沒想到今（23）日晚間就傳出成交的消息，而買家的願望也曝光了。據《TVBS》報導，林姓漁民今（23）日透露，自捕獲龍宮貝之後，陸續有4名買家聯繫，分別開價10萬6000、11萬、12萬以及16萬元想要買下，其中出價16萬元的買家來自台北，並向船長表示，買下後對此，林姓船長則表示，等到確定收到匯款之後，就會將龍宮貝進行放生，但不會放回原本捕獲的位置，而是會找到暗礁或是漁網比較接觸不到的地方，避免這顆龍宮貝再次被其他漁船捕撈到。龍宮貝全名為「龍宮翁戎螺」，在1968年，臺灣漁民在東沙群島附近首次發現龍宮翁戎螺。1969年，基隆漁船又撈獲，其中2枚活體送至博物館，並經由當時臺灣大學林朝棨教授鑑定後於博物館展出，盛況空前，並曾帶動臺灣貝類研究的熱潮。