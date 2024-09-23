快訊／鋒面雨彈又升級！20縣市豪大雨特報　最新「警戒區」一次看

鋒面雨彈晚間強度再升級！今（23）日18點55分，中央氣象署針對20縣市發布豪大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，易有短延時強降雨，今(23)日新北市、宜蘭縣山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，彰化以北、南投、東半部地區、雲林以南山區及金門、馬祖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低漥地區請慎防淹水，連日降雨，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
⚠️大雨特報警戒範圍
◼️豪雨：新北市、新竹縣、宜蘭縣
◼️大雨：新竹市、雲林縣、彰化縣、連江縣、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、基隆市、高雄市、桃園市、台中市、花蓮縣、苗栗縣、嘉義縣、台北市、金門縣、新北市、台南市、台東縣。
🟡09/23 累積雨量前10名
150.0 mm 基隆市暖暖
133.5 mm 基隆市國三N002K
127.5 mm 新北市三和
125.0 mm 基隆市國一S001K
103.5 mm 基隆市七堵
103.0 mm 臺中市卓蘭(2)
102.5 mm 宜蘭縣西帽山
100.0 mm 金門縣金門(東)
95.5 mm 苗栗縣卓蘭
95.5 mm 苗栗縣新開
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◼️豪雨：新北市、新竹縣、宜蘭縣
◼️大雨：新竹市、雲林縣、彰化縣、連江縣、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、基隆市、高雄市、桃園市、台中市、花蓮縣、苗栗縣、嘉義縣、台北市、金門縣、新北市、台南市、台東縣。
🟡09/23 累積雨量前10名
150.0 mm 基隆市暖暖
133.5 mm 基隆市國三N002K
127.5 mm 新北市三和
125.0 mm 基隆市國一S001K
103.5 mm 基隆市七堵
103.0 mm 臺中市卓蘭(2)
102.5 mm 宜蘭縣西帽山
100.0 mm 金門縣金門(東)
95.5 mm 苗栗縣卓蘭
95.5 mm 苗栗縣新開