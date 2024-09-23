快訊／鋒面雨彈又升級！20縣市豪大雨特報　最新「警戒區」一次看

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▲受到鋒面影響，晚間全台20縣市易有短延時強降雨。（圖／中央氣象署）

▲09/23累積雨量圖。（圖／中央氣象署）

鋒面雨彈晚間強度再升級！今（23）日18點55分，中央氣象署針對20縣市發布豪大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，易有短延時強降雨，今(23)日新北市、宜蘭縣山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，彰化以北、南投、東半部地區、雲林以南山區及金門、馬祖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低漥地區請慎防淹水，連日降雨，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。⚠️◼️豪雨：新北市、新竹縣、宜蘭縣◼️大雨：新竹市、雲林縣、彰化縣、連江縣、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、基隆市、高雄市、桃園市、台中市、花蓮縣、苗栗縣、嘉義縣、台北市、金門縣、新北市、台南市、台東縣。150.0 mm 基隆市暖暖133.5 mm 基隆市國三N002K127.5 mm 新北市三和125.0 mm 基隆市國一S001K103.5 mm 基隆市七堵103.0 mm 臺中市卓蘭(2)102.5 mm 宜蘭縣西帽山100.0 mm 金門縣金門(東)95.5 mm 苗栗縣卓蘭95.5 mm 苗栗縣新開